Ricette pranzo Natale: menu 24-25 Dicembre, cena vigilia. Idee veloci antipasti. Cosa fare primi e secondi piatti, dolci

AGGIORNAMENTO: Il 75% degli italiani quest'anno mangerà pesce per la cena della vigilia di Natale. Questi i dati che emergono dalle prime rilevazioni, in crescita il consumo rispetto lo scorso anno. In questo articolo tante idee creative di ricette da fare per antipasti, primi e secondi sia di pesce che di carne della tradizione italiana. Senza dimenticare i dolci da consumare insieme ai propri cari, magari in attesa di Babbo Natale o durante una tombolata.

Ancora pochissimi giorni e con la sera del 24 Dicembre inizia una sessione lunghissima di pranzi e cene per festeggiare le festività natalizie. Vediamo insieme tante idee su cosa fare per il menu di Natale e le ricette consigliate sia a base di carne per il pranzo che a base di pesce per la sera della vigilia.

Partiremo dagli antipasti di Natale veloci da preparare, ai primi per passare a secondi con contorno per terminare con i classici dolci, con qualche idea anche abbastanza originale per spezzare la monotonia delle abbuffate natalizie.

Cominciamo con la vigilia di natale e vediamo cosa si può preparare di gustoso per la cena, che deve essere a base di pesce come da tradizione.

Menu: si inizia dagli antipasti

Come antipasti si potrebbe lanciare l'idea di avere degli antipasti orientali come i sushi ripieni di mortadella: di sicuro si tratta di un piatto originale leggero, che però potrebbe non essere molto apprezzato visto che non rientra pienamente nella tradizione. Un'altra idea originale potrebbe essere quella di creare della spuma di tonno, infine come antipasto si può pensare anche ad una bella spuma di di salmone appoggiata su foglie rosse.

Per quando riguarda gli antipasti per il pranzo di Natale del 25 Dicembre invece ecco che ci sono idee originali come le torrette di prosciutto oppure, se si sta pensando ad uno sformato, si può adottare una bella ricetta a base di terrina di robiola e uva. Un piatto gustoso e molto delicato.

Ricette primi piatti

Passando ai primi, ecco che per la vigilia di natale si può cucinare un bel bisque di gamberi tradizionale, ui piatto ch spesso viene fatto per la vigilia e che ha sempre un buon successo.

Come primo di pesce si può pensar anche a un bel piatto di spaghetti allo scoglio. Per quando riguarda i primi piatti che invece possono essere serviti a tavola per il pranzo del 25 ecco che possono essere serviti gli agnolotti: è un tipo di pata che in modo molto frequente si trova tra le tavole degli italiani e ecco che si possono preparare in diversi modi.

Abbiamo in particolare gli agnolotti al sugo di arrosto, oppure gli agnolotti in brodo tradizionale, mentre se si vogliono fare i cannelloni se si vuole restare leggeri il ripieno di cannelloni può essere fatto a base di verdura, altrimenti si può decidere per un ripieno di carne e i ricotta.

Secondi piatti

Infine i secondi, con i secondi della vigilia che possono essere quello del capitone in umido, che va molto di moda soprattutto in Campania, mentre si può decidere di fare anche i gamberoni, che possono essere fatti sia al forno che in padella o alla griglia chi dispone di un camino. Per i secondi del pranzo di Natale invece ecco una bella anatra all'arancia o un arrosto o ancora carne come il prosciutto cotto al forno.