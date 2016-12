Auguri di Natale animati per meravigliare bambini, amici, parenti. Auguri di Buone Feste 2016-2017

Cosa scrivere per fare degli auguri di Natale e Buone Feste 2015 divertenti, simpatici, originali? E se si vogliono scegliere dei biglietti o cartoline animate? O accompagnare le frasi scelte con video, foto, immagini per augurare Buon Natale via email, sms, mms? E fare degli auguri di Natale davvero originali e belli, i più belli, ai propri amici, amiche, bambini, genitori, fidanzate, fidanzata, mogli e marito per stupirli davvero nei modi precedenti o magarsi su Facebook e Whatsapp?

Tante sono le domande e tante anche le risposte, anche perchè spesso delle belle frasi di Auguri di Natale sono meglio dei regali o, comunque, non possono mancare insieme ai regali stessi.

Iniziamo, dunque, a scegliere alcune delle frasi più belle che possano essere originali, divertenti e simpatiche ma anche tradizionali e religiose:

- Duemila anni fa è partito un sms da una grotta per gli uomini di buona volontà: ancora oggi è in cerca di destinatari: dona un sorriso, dona amore. Buon Natale.

- Dal vicino caminetto viene giù un angioletto l'ho mandato di nascosto a dar gioia in ogni posto tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore... Buon Natale!

- Stamane ho incontrato un angelo e mi ha chiesto: Qual'è il tuo desiderio per oggi? Gli ho detto: abbi cura della persona che leggerà questo messaggio. Auguri.

- Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preocuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale!

- Se il Natale fosse purezza, lo dipingerei di bianco. Se il Natale fosse serenità lo dipingerei d'azzurro. Se il Natale fosse passione lo dipingerei di rosso. Se il Natale fosse felicità, prendi il pennello e dipingi la tua vita!! Auguri..

Speriamo vi siano piaciute, ora passiamo, invece, a dove trovare dei video, foto e immagini con cui accompagnare queste frasi sia su Facebook, Whatsapp, email, sms o mms.

Eccoli:

- http://all-free-download.com/free-photos/free-christmas-images.html

- http://www.dreamstime.com/photos-images/christmas.html

- http://www.merrychristmaswishes.org/christmas-images.html

In quest'ultimo ne trovate alcune adatte proprio a Facebook e Whatsapp, attenzione quetsi tre siti in alto contengono milioni di foto e immagini, disegni tutte gratis!

E ora passiamo a decine se non centinaia di video:

- http://www.carols.org.uk/best-christmas-videos.htm

- http://www.jibjab.com/holidays/christmas

- http://www.123greetings.com/events/christmas/fun/

- https://www.jacquielawson.com/cards

E alcuni di questi siti contengono anche cartoline e biglietti animate.