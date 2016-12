Musei aperti domani Firenze, Venezia, Torino, Roma, Milano, Napoli 1 Gennaio 2017 e negozi aperti. Orari di sera e gratis

Musei aperti e negozi aperti oggi Napoli, Firenze, Venezia, Torino, Roma, Milano oggi 1 Gennaio 2017: E dopo il 26 Dicembre, la domanda è quali musei e negozi sono aperti il 1 Gennaio 2017 e magari anche gratis, ci riferiamo ai musei, e di sera, con orari particolari? Tutte le risposte nel nostro articolo

AGGIORNAMENTO Musei aperti oggi Santo Stefano 2016 Napoli, Firenze, Venezia, Torino, Roma, Milano oggi 26 Dicembre 2016: Non ci sono solo i musei aperti, ma anche le mostra, le feste e tutte le iniziative nelle principali italiane che vi saranno oggi per bambini, ragazzi e adulti. Le abbiamo viste in questa news Cosa fare, dove andare oggi Santo Stefano e il 27-28 Dicembre 2016. Feste, iniziative nelle principali città

AGGIORNAMENTO Musei aperti oggi 2016 Santo Stefano Napoli, Firenze, Venezia, Torino, Roma, Milano oggi 26 Dicembre 2016: E se domani si vuole fare un Santo Stefano un pò diverso e andare a vedere dei Musei a Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Napoli? Quali sono aperti? Quali sono gratis? E quali anche di sera? Abbiamo scritto un nuovo articolo aggiornato sui Musei aperti, gratis e di sera 26 Dicembre 2016 nelle città italiane

Ci si prepara alla cena di questa sera 24 dicembre della Vigilia di Natale 2015 e al pranzo di domani, 25 dicembre, pronti a riunirsi con le proprie famiglie e vivere queste giornate di Festa in maniera spensierata e divertente con i propri cari. Saranno giornate in cui tanti potranno dedicarsi a se stessi e tanti sceglieranno di farlo impiegando il proprio tempo libero magari per visitare mostre e musei. Per un Natale all'insegna dell'arte e della cultura a Milano, per esempio, domani 25 dicembre è possibile visitare, tra gli altri, il museo del Novecento, in piazza Duomo, aperto nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, o Palazzo Reale, sempre in piazza Duomo, aperto dalle 14:30 alle 18:30 e dove si potranno visitare la bellissima Giotto e l'Italia, in cui sono riuniti per la prima volta rarissimi capolavori provenienti da tutto il mondo, Da Raffaello a Schiele, con opere straordinarie di Tintoretto, Durer, Velasquez, Rubens, Goya, Canaletto, Manet, Cezanne, Gauguin custodite al Museo di Belle Arti di Budapest, nonché Mito e Natura dall'antica Grecia a Pompei.

A Firenze, tutti i musei resteranno chiusi 25 dicembre e il primo gennaio 2016. In particolare, la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Galleria d’arte moderna il 24 e il 31 dicembre chiuderanno un’ora prima, cioè alle 17:50 invece delle 18:50, con ultimo ingresso alle 17 in tutti e tre i musei. Nella Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, le visite guidate all'appartamento della Duchessa d'Aosta (previste ogni martedì e sabato alle 11:15 e alle 12:15) sono sospese dal 26 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016; mentre il Giardino di Boboli, i musei degli Argenti, delle Porcellane e la Galleria del Costume chiuderanno alle 16.30 come previsto dall’orario invernale; chiusura completa anche nei lunedì 28 dicembre e 4 gennaio. Il giorno dell’Epifania, invece, 6 gennaio, tutti i musei saranno regolarmente aperti.

A Roma, invece, musei e mostre saranno aperte a cittadini e turisti e, per esempio , presso il Chiostro del Bramante si possono ammirare le opere dedicate al famoso pittore francese James Tissot durante tutti i giorni festivi. Ai Musei Capitolini, invece, aperti dalle 9 alle 20 il 24, 26 e 31 dicembre, in programma la mostra dedicata a Raffaello, Barocci e Parmigiano. Spostandoci poi a Torino, allestita la mostra dedicata a Raffaello presso le sale della Venaria; chi invece ama l'arte contemporanea può visitare la prima mostra dell'artista Paloma Varga Weisz presso il castello di Rivoli, mentre a Palazzo Chiablese è allestita la mostra su Henri Matisse, e presso la Galleria d'Arte Moderna, 40 opere di Monet.

A Napoli, poi, l'Università Federico II ha stilato un programma di visite guidate presso i Musei Scientifici dell'ateneo che resteranno durante tutto il periodo delle feste natalizie. Per il periodo natalizio, inoltre, Napoli ha previsto suggestive aperture notturne dei musei, tra cui Museo di San Martino, uno dei luoghi più visitati della regione Campania che per le feste natalizie propone un itinerario artistico decisamente particolare, che inizia dalla chiesa barocca della monumentale Certosa e prosegue lungo l’allestimento espositivo dei pastori del 1300, con la maggior parte di essi utilizzati per la creazione del famosissimo Presepe di Cuciniello. Al termine dell’itinerario, si può assistere ad uno spettacolo musicale ideato dal Trio Tarantae, che canta brani come La leggenda del Lupino, Quanno nascette ‘o ninno e La canzone del Pescatore.

Le date e gli orari dell’evento al museo di San Martino sono: 27, 28, 29 e 30 dicembre, con visite divise in turni alle 20 e alle 21 e i costi a persona relativi agli ingressi sono 5 euro, per chi decide di acquistare anche l’Artecard Natale, e 3 euro, invece, per tutti coloro che raggiungeranno il sito utilizzando la funicolare e mostrando il ticket all’entrata. Aperto la sera anche il Museo Pignatelli che propone anche esibizioni teatrali 26 e 27 dicembre. I percorsi notturni e le performance costano 5 e 3 euro (ingresso al museo incluso), compresi i trasporti pubblici come bus e funicolare. A Venezia, invece, resta regolarmente aperta dalle 10 alle 18 con aperture straordinarie anche martedì 29 dicembre e venerdì primo gennaio la ollezione Peggy Guggenheim di Venezia. uno dei più importanti musei in Italia per l'arte europea ed americana del XX secolo . Chiusa solo domani 25 dicembre.