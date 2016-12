Auguri di Capodanno e fine anno frasi spiritose, simpatiche, originali, ironiche, divertenti

Una cosa è certa: a tutti piacerebbe stupire i destinatari dei messaggi con frasi simpatiche, originali, ironiche e, perché no, spiritose. Siete a corto di fantasia? Niente paura, anche questa volta il web può venire in vostro soccorso. Facendo una breve ricerca, infatti, avrete la possibilità di trovare numerose frasi con cui augurare un buon 2017 a tutti i vostri contatti. Qualche idea? Prendete carta e penna ed annotatevi alcune delle frasi più originali per fare gli auguri di buon anno.

Non volete essere scontati ed avete tutta l'intenzione di strappare una risata al destinatario del vostro messaggio di auguri originali? Se il destinatario è una persona particolarmente dedita al mondo dei social network potreste augurare un 2017 pieno di mi piace, di retweet e di followers. La persona a cui volete inviare il vostro messaggio è cervellotica e, talvolta, si perde in ragionamenti complessi ed articolati? Allora optate per augurare un 2017 pieno zeppo di matematica in cui sommare il piacere e la gioia, sottrarre la sofferenza ed il dolore, moltiplicare la serenità e l'amore e dividere l'affetto.

Preferite inviare messaggi più spiritosi ed irriverenti? Allora potreste mettere in guardia i vostri amici: a Capodanno si ha l'abitudine di buttare via gli oggetti vecchi, chissà che tra i vostri contatti non ci sia qualcuno da lasciare nel 2016? Cosa dire, poi, degli auguri di buon anno in tempi di crisi? A tutti i vostri contatti potreste dire di lasciar perdere e di evitare di inviare sms con auguri di salute, felicità e prosperità. Piuttosto, dite loro di inviarvi assegni, buoni spesa, regali ed oggetti preziosi. Quale miglior modo per dimostrare il vostro affetto ai vostri amici e parenti?

Avete qualche amico particolarmente attaccato al denaro che proprio non riesce ad offrirvi neanche un aperitivo? Allora ecco la frase giusta da inviargli: pare che a Capodanno le lenticchie si trasformino magicamente in denaro, che ne pensi se il prossimo anno ti offrissi da bere e pagassi solo con le lenticchie? E per gli amici rompiscatole di cui, però, proprio non riuscite a fare a meno? Anche in questo caso, c'è un messaggio che fa al caso vostro. Potreste scrivergli, infatti, che finalmente è arrivato il 2017 che saprà indicare a tutti la strada giusta. Che riesca ad indicare ai miei amici rompiscatole la strada più giusta per stare lontani da me? In ultimo, come non citare uno dei messaggi più simpatici ed irriverenti da inviare a tutti i vostri contatti? Ad amici e parenti potreste augurare un anno pieno di soldi, salute e serenità. No, non di sesso. Sarà un anno felice ma non miracoloso! Insomma, di alternative ne avete davvero moltissime, non vi resta che scegliere la frase giusta, prendere il vostro smartphone e premere invio.

