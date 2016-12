Ricette Capodanno 2017 cenone. Antipasti veglione, primi piatti sfiziosi, secondi, dolci e vini. Idee, cosa fare e come, consigli

Iniziamo dagli antipasti e vediamo subito che possono esserci tanti bei piatti leggeri che si possono preparare, tra questi si possono segnalare i particolare una gustosa focaccia tramezzino senza glutine, un piatto ricco di sapore ma allo stesso tempo privo di glutine, in modo che proprio tutti possano mangiarla. Un'altra idea interessante per un antipasto leggero e veloce è quella dei peperoni tondi ripieni, un piatto che richiede davvero poco tempo per essere preparato.

Idee primi veloci Capodanno

Tra i primi piatti invece se si vuole fare qualcosa di non troppo pesante e visto che comunque si tratta di una cena, allora ecco che si può fare un bel piatto di risotto allo champagne e con gamberi, una ricetta davvero elegante e un piatto che riserva un profumo soffice e delicato. Un altro piatto che potrebbe essere molto gradito è quello degli gnocchi cremosi con verza e taleggio, in questo caso si ha un piatto davvero molto nutriente e diverso da solito visto che non è molto diffuso.

Secondi sfiziosi per veglione

Come secondi invece ci sono tante idee interessanti da mettere a segno, in particolare si potrebbe pensare a delle zucchine ripiene di carne al pomodoro, in questo caso si ha un secondo misto tra verdure e carne, un piatto nutriente ma allo stesso tempo non troppo pesante, la sintesi perfetta anche si cerca per un secondo in una cena.

Se invece si cerca una ricetta più nutriente allora l'idea più giusta è quella del pollo cremoso in salsa rosa, un piatto che farà davvero leccare i baffi a tutti coloro che lo assaggeranno. Infine un'altra ricetta da mettere in pratica può essere quella dei rosti di zucchine e wurstel. Un piatto nutriente, che può essere davvero gustato da tutti.

Dolci

Come dolci invece ecco che si possono preparare dei gustosi cioccolatini alla banana, cioè dei cioccolatini con dentro un delicato e saporito ripieno alla banana, poi si può fare anche una bella torta di mele e carote, una ricetta soffice e tanto delicata che piacerà sia ai grandi che ai più piccoli. Come vino invece si può consigliare un dolce prosecco, o meglio ancora meglio che si usi un vino aromatico, magari con aroma di foglia di salvia.

