Ricette Capodanno 2017: primi piatti, secondi piatti elaborati, antipasti, dolci. Come e cosa fare cenone, idee veloci

Come antipasto si può preparare delle simpatiche barchette di patate ai quattro formaggi, un piatto leggero ma allo stesso tempo tanto saporito. Come alternativa potrebbe esserci l'idea di preparare il panettone gastronomico, un piatto che è diffuso in questo periodo. Infine si potrebbe pensare anche ad un piatto di tartine di patate con una bella mozzarella filante, che rende questo piatto ancora più gustoso.

Menu di capodanno: i primi

Ora passiamo ai primi e vediamo che ci sono tanti tipi di ricette anche in base al tipo di pasta che si vuole cucinare. Ad esempio se si vuole preparare un bel piatto di pasta corta allora c'è l'idea di realizzare dei passatelli al tartufo, un piatto molto raffinato, oppure si può preparare un risotto con zucca e speak. Si tratta di due piatti leggeri ma saporito e nutrienti, che raccoglieranno il consenso da parte di tutti gli invitati.

Sempre come primi piatti si potrebbe pensare di preparare una carbonare di zucca, in questo caso parliamo di un piatto vegetariano che può essere apprezzato da coloro che parteciperanno al cenone e che magari sono proprio vegetariani. Carbonara che può anche essere fatta sia con le zucchine che con i carciofi e in entrambi i casi il sapore dei piatti è sempre eccellente.

Cenone Capodanno: i secondi

Per secondo invece si deve preparare il classico cotechino con lenticchie, un piatto che fa parte della tradizione, tuttavia la sua preparazione può essere complessa e quindi bisogna fare molta attenzione perché una errata cottura del cotechino o delle lenticchie rischia di compromettere la qualità del piatto.

Come secondi alternativi per il cenone poi si può pensare di preparare un gustoso pasticcio di carne con patate e mozzarella, in questo caso abbiamo un piatto che non solo è perfetto per un'occasione come il capodanno, ma può essere replicato anche nei giorni normali visto che la sua preparazione non è molto complessa e quindi non porta via tanto tempo.

Se invece si vuole cucinare qualcosa di originale, che esca dai confini della tradizione culinaria italiana allora ecco che la grande idea può essere quella di preparare i gamberi al curry, un piatto che presenta un numero di spezie forse esagerato per chi non è abituato a mangiare in questo modo, ma si può garantire che il sapore si questa pietanza è un qualcosa di unico.

