Frasi Auguri di Capodanno divertenti, originali, simpatiche mai banali. Immagini e video

Anno nuovo: tempo di buoni propositi e festeggiamenti, ma anche il momento giusto per augurare il meglio alle persone care. Non sempre, però, è facile trovare le parole giuste per trasmettere il proprio affetto a chi si vuole bene. In particolare, quando i destinatari del proprio pensiero sono gli amici, l'esigenza è quella di trovare auguri di Capodanno divertenti, frasi simpatiche e mai banali, che ricordino loro la tua vicinanza.

Il modo giusto per arrivare al cuore di chi si ama, di chi è stato al tuo fianco tutto l'anno, è sicuramente quello di elaborare un messaggio di auguri diverso dal solito. Anche in questo caso, la rete può essere di grande aiuto per trovare lo spunto giusto. Tra frasi, video e immagini a tema, infatti, sarà semplice selezionare quello che fa per te tra le tante proposte raccolte nei vari siti specializzati.

Frasi di auguri per Capodanno

Un biglietto, un sms, un messaggio su Whatsapp: ogni mezzo è perfetto per recapitare ai tuoi amici il tuo pensiero per loro. Per augurare un bellissimo anno nuovo in modo originale, però, le frasi scelte dovranno essere divertenti e mai banali. La soluzione? Lasciarsi ispirare dalle tante proposte reperibili in rete. La nostra sezione di Auguri di Buon Inizio Anno, per esempio, raccoglie una selezione molto varia di frasi originali perfette per l'occasione. Potrai inviarle via sms a tutti i tuoi amici, la sera del 31, per far sapere che anche in questa occasione hai un pensiero speciale per loro. Se ti piacciono le rime, per esempio, perché non lasciarti tentare da una filastrocca? Eccone alcune:

- "Luna d'argento con stelle dorate, gnomi folletti e fatine incantate. Una pioggia di auguri e un pensiero fatato per un anno nuovo da togliere il fiato!"

- "Notti di scoppi,notti di botti, gli auguri non sono mai troppi. Mille baciotti con tanti schiocchi prima che la linea purtroppo si blocchi! Auguri di un felice anno nuovo!"

- "Se vuoi vivere con me l'anno nuovo in allegria non scordare di venire ogni giorno a casa mia con la pioggia, neve o sole, con la brezza o con il vento, manterremo la gaiezza ed il cuor sarà contento. Auguri!"

Video di auguri di Capodanno

La tecnologia, oggi, permette di inviare molto di più di una semplice cartolina: attraverso email o whatsapp puoi allegare con facilità brevi video e animazioni che augureranno ai destinatari un felice anno nuovo. Divertenti e originali, cercando in rete avrai davvero l'imbarazzo della scelta. Puoi trovarne alcuni, gratuiti, anche su Youtube, come per esempio questo: https://www.youtube.com/watch?v=Twl3ADgwKxU .

Immagini per augurare un felice anno nuovo

Quando le parole non bastano, puoi inviare una delle tante immagini divertenti e simpatiche. Le immagini più originali, inoltre, possono essere utilizzate anche come sfondo per il telefono o per il pc, per portare sempre con te l'augurio di un anno meraviglioso. Alcune illustrazioni a tema possono essere reperite in questo sito http://it.123rf.com/archivio-fotografico/capodanno.html , ma anche su http://www.cartoline.it/auguri-di-capodanno.htm . Puoi inviarle come simpatiche cartoline virtuali, perfette per raggiungere in modo immediato anche gli amici e i parenti più lontani. Questo sito, invece, propone una selezione di sfondi gratuiti che hanno come filo conduttore proprio il Capodanno 2017: http://www.drogbaster.it/sfondi-festa_Capodanno.htm .

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni