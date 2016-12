Auguri Capodanno 2017, Felice Anno Nuovo: frasi dolci, divertenti, simpatiche, sfondi, cartoline, originali più belle e testi

AGGIORNAMENTO AUGURI FELICE ANNO NUOVO PER CAPODANNO 2017: Vuoi inviare una frase dolce, divertente o simpatica ad amici, parenti, colleghi o semplicemente conoscenti? Quale miglior modo di inviare auguri di Felice Anno Nuovo o Buon Anno 2017 con uno dei metodi elencati qui sotto?

E' possibile fare gli auguri di Capodanno in molti modi differenti. Grazie Facebook condividendo un messaggio per tutti i propri amici, magari allegando anche un'immagine. Oppure con Whatsapp inviando un video divertente, infine tramite il classico sms alla quale inviare una breve frase originale in soli 160 caratteri.

Già pronti per gli auguri di Capodanno 2017? Le migliori frasi sul buon anno da inviare via SMS sul cellulare o via posta elettronica, così come con WhatsApp o con un biglietto di accompagnamento o uno sfondo digitale sono naturalmente presenti sul web. Tra i più consultati ci sono frasionline.it, bellefrasi.it e pensieriparole.it. In tutti questi casi è presente una grande quantità di proposte e di selezione di pensieri ironici e divertenti, originali e simpatici. Una citazione a parte merita frasiaforismi.com perché propone frasi d'autore e di un certo effetto, come questa di Antonio Gramsci: "Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno".

Auguri Capodanno

Fra i siti più popolari anche in questa occasione del Capodanno 2016-2017 c'è auguri.it che, tra l'altro, mette in vetrina anche un bel po' di proposte sul versante delle cartoline elettroniche, sempre molto gettonate, come Auguri di Felice Anno Nuovo con Happy Days, Il libro della vita per augurare un felice anno nuovo, Messaggio per il nuovo anno, Ti auguro un anno super fantastico, Capodanno con chi vuoi, La stella più luminosa, Auguri per innamorati, Il nuovo anno ancora insieme, Per il nuovo Anno mi basti tu, Sei speciale tutto l'anno, Dichiarazione d'amore a Capodanno, Romantica frase di Capodanno, Labbra al sapore di champagne, Per un nuovo inizio d'anno insieme.

In prima fila c'è naturalmente cartoline.it: basta scrivere un messaggio di accompagnamento e indicare nome e indirizzo di posta elettronica del destinatario per completare l'operazione. Si tratta di uno dei più noti portali che viene utilizzato in tutte le occasioni di festività per via della ricchezza delle proposte, il cui utilizzo, si ricorda, è completamente gratuito. Da non perdere di vista 123greetings, il portale attraverso cui creare cartoline di Capodanno da PC, smartphone e tablet. Dopo la loro realizzazione, è possibile spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui vari siti di social network, da Facebook a Twitter.

Un senso diverso è quello delle bomboniere solidali di savethechildren.it, a cui associare una fra di augurio di Buon Anno. Sono disponibili il sacchetto porta-confetti, la scatolina porta-confetti, la pergamena cartacea o quella digitale, le bomboniere salva-vita, che si distinguono in cartoline-vaccino, latte terapeutico, kit scolastici, polli oppure Sostegno a Distanza. I bigliettini che accompagnano il sacchetto sono personalizzabili con il nome del destinatario, la località e la data dell'evento durante il processo di acquisto.

