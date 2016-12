Capodanno 2017 idee ultimo dell'anno per acconciatura capelli, trucco, scarpe e vestito da utilizzare per cenone

Il giorno di Capodanno è ormai alle porte e ci si prepara ad essere glamour, eleganti e particolari per le feste dell’ultimo giorno dell’anno che saluterà il vecchio e accoglierà il nuovo. Ed è corsa alla ricerca dell’abbigliamento giusto, arricchito da trucco e acconciature decisamente stravaganti per alcune ma classiche e molto naturali per altre.

Del resto, in base ai programmi che si hanno bisognerà prepararsi a dovere: se, per esempio, si trascorrerà l’ultima sera di questo anno 2016 in compagnia di amici o parenti per un cenone in casa non sarà necessario esagerare con il look ma se si ha intenzione di trascorrere l’ultima serata dell’anno 2016 festeggiando in uno dei classici veglioni organizzati o partecipando a feste in locali, discoteche o altre location particolari, allora bisognerà pensare ad un look decisamente diverso dal solito, per ricordare l’ultima sera di un altro anno che se ne va.

Idee trucco Capodanno

Per le occasioni speciali è ormai abitudine pensare ad un trucco speciale, da curare in ogni minimo dettaglio anche per il make up più semplice. Per la notte di Capodanno privilegiate le labbra intense e colorate con rossetti opachi o gloss ricchi di luce. Il make up dovrà essere scelto in base ad abbigliamento e genere di serata che si trascorrerà.

Via libera allora al rossetto rosso scuro e occhi con eyeliner nero; o ad un rossetto bordeaux, con un velo leggero di mascara argentato, sovrapposto a quello nero, che regala luce delicata allo sguardo. Si può scegliere anche un trucco basic, con un lipgloss rosa scuro, mascara nero su ciglia superiori e inferiori, semplice trucco sul viso con una nota di blush sul rosa chiaro.

Un trucco delicato può prevedere anche un lipgloss trasparente e una sottile linea di eyeliner grigio perla luminoso. Chi invece ama gli eccessi per Capodanno può scegliere un trucco decisamente più particolare, scegliendo ombretti magari brillanti nati, rossetti perlati, colori per il viso più intensi.

Acconciature capelli Capodanno

Sono diverse le acconciature che si possono scegliere per l’ultima notte dell’anno, diverse per stili, diverse per le ‘teste’, considerando capelli lunghi, corti, o di media lunghezza, e che le acconciature dovranno abbinarsi con l’abito che si ha intenzione di indossare e il proprio stile.

Chi ha i capelli più lunghi può scegliere le onde sensuali: per ottenerle, il metodo più diffuso e è il ferro arricciacapelli, ne esistono di milioni di tipi per cui basta solo scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze. Ma si può usare anche la piastra lisciante.

Per i capelli più corti, invece, o si lavora con le spazzole tonde o si usano i bigodini. In base al proprio taglio, si possono scegliere anche le onde texturizzate, decisamente di moda quest’anno. Si ottengono lavorando i capelli con la piastra sottile, poi pettinandoli e quindi fissando l’acconciatura con una cera leggera.

Vestito e scarpe cenone Capodanno

Dai look più sobri per le più discrete a quelli più particolari per le più modaiole a quelli più stravaganti per le più pazzerelle: la notte di Capodanno lascia libertà di scelta a tutti e tutte per il proprio abbigliamento. Per apparire bellissime la notte di Capodanno si possono indossare i classici abiti neri, o colorati, laminati, ricchi di paillettes, pietre e brillantini, o particolarissimi smoking donna abbinati ad altissimi decolltè all'ultima moda per dare un tocco decisamente sexy ad un abbigliamento tipicamente maschile.

Si possono scegliere anche abbigliamenti dai colori estrosi, total black o anche scegliere colori tenuti come panna, crema o rosa cipria, colori pastello delicati e raffinati per un look di Capodanno molto chic. Qualsiasi sia il look che si ha intenzione di scegliere, immancabile ovviamente la lingerie rossa, un classico dell’ultima notte dell’anno.

