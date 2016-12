Auguri di Capodanno 2017 spiritosi e divertenti: frasi originali, sms ironici, tradizionali. Sereno anno nuovo

Idee, consigli per auguri Buon Anno

'Tanti auguri di Buon Anno nuovo 2017', 'Che per te possa essere un felice 2017 ricco di soddisfazioni e gratificazioni', 'Che il 2017 alle porte possa realizzare ogni tuo desiderio. Auguri di buon anno a te e famiglia', 'Con l'augurio che il nuovo anno possa regalarti tutte le gioie che si desideri', ma anche 'Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2017 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l'Anno Nuovo in compagnia. Un frizzante 2017 a tutti', 'Ti auguro di accogliere l’Anno Nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice', ‘Ti auguro un anno meraviglioso per te e per i tuoi cari, migliore di quello passato, ricco di gioia, amore, pace e serenità’, ‘Auguri per un nuovo anno di felicità e gioia’.

Auguri Sereno Anno Nuovo

Per idee su parole da dedicare per augurare un sereno anno nuovo anche frasi come ‘La vita scorre e noi insieme a lei. Le emozioni crescono, e nuove sensazioni si vivono e nuove culture e persone si conoscono. Viviamoci questi momenti, viviamoci il presente e aspettiamo il futuro. Buon Anno nuovo’, ‘Un nuovo anno d’amore, amicizia e felicità per tutti i miei amici’, ‘Auguro a tutti voi un nuovo 2017 che sappia donare salute, benessere e prosperità’.

Sono diverse le parole che si possono scegliere per inviare i propri auguri di buon anno ad amici e parenti, ma anche colleghi e capi di lavoro. Che si scelga di farlo tramite sms, classici bigliettini, email, frasi, o social network, è possibile dedicare ai propri cari parole romantiche, originali, ironici, divertenti, spiritose, in base, chiaramente, al destinatario del messaggio stesso. Se, infatti, ad amici e parenti si possono dedicare frasi più leggere ed anche ironiche, per colleghi e capi bisognerà scegliere un tono decisamente più formale.

E tra le frasi da scrivere si possono scegliere idee come ‘Auguri di buon anno a lei e tutta la sua famiglia’, ‘Sono molto vicino a lei e alla sua famiglia: le auguro che l’anno nuovo possa regalarle tanta serenità’, ‘Un buon Capodanno a lei e alla sua famiglia: che sia un anno ricco di opportunità lavorative’, ‘Con la speranza che tutti i suoi sogni si concretizzino, le auguro un Capodanno stupendo’, ‘Un caloroso buon anno a Lei e famiglia’.

