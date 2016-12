Frasi, foto, video, disegni Auguri Capodanno 2017, Buone Feste 2016 da inviare sms, Facebook, Whatsapp, email divertenti,simpatici

AGGIORNAMENTO: Tante frasi, foto, immagini, video, sfondi animati, cartoline, biglietti divertenti, simpatici da inviare gratis con sms, mms, Facebook, Whatsapp, email. su cellualre e computer. Ecco altre frasi oltre quelle sotto nell'articolo:

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Che l'anno nuovo sia ricco di sogni.



Con racchetta e pallina è sceso in campo un angioletto, con il dritto t'ha sorpreso e t'ha servito i miei auguri, sul rovescio s'è girato ed al volo è ripartito, ma guarda bene il segno che ha lasciato: Buon Anno è sulla riga! Auguri a tutti i tennisti!



Pace, Amore, Serenità tutto questo il 2017 ti porterà. Tanti Auguri!



Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono. Ti auguro un Felice Anno Nuovo. Tanti Auguri, Buon 2017



Ti auguro di accogliere l’Anno Nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice’ sono solo alcune delle frasi che si possono inviare per augurare un sereno anno ai propri cari, amici e parenti e che si possono scrivere tramite sms, biglietti, email, ma anche social network come Facebook o Whats app. Si può anche scegliere di fare gli auguri di buon anno inviando immagini, cartoline, e video divertenti e originali.



Tra esempi di frasi da scegliere ‘A Capodanno tutto è magico, un'enorme festa ti aspetta, per salutare l'anno passato e festeggiare quello appena arrivato. Ti auguro di trascorrere un felice e Buon 2017’, ‘Auguri, un anno meraviglioso ti attende, ricco di soddisfazioni e di felicità. Buon 2017’, ‘Questo augurio è una scatola piena d'amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno’, ‘Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. E' l'occasione giusta per scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità. Ti auguro di coglierle al volo. Tanti auguri di buon 2017’.

Ma anche: ‘Ti auguro un nuovo anno che sia 2017 volte migliore di quello passato. Buon Anno’, ‘Che l'anno 2017 possa riempire la tua vita con felicità, gioia, prosperità e che possa realizzare tutti i tuoi sogni. Buon 2017’, ‘Un altro anno pieno di dolci ricordi e tempi gioiosi è passato. Hai reso lo scorso anno speciale. Vorrei che il 2017 fosse un anno indimenticabile, felice e spensierato. Con te, ogni momento è un'occasione unica. Tanti Auguri di sereno e buon 2017’, ‘Buon Anno. Festeggia e sorridi al nuovo anno, uno splendente anno nuovo ti sta attendendo. Tanti Auguri di Felice 2017’.

E ‘Un nuovo Anno sta per arrivare: sii felice, non sprecare nessun momento, è prezioso. Festeggia con chi ami il Capodanno 2017 e preparati a vivere un anno Super. I migliori Auguri di Felice 2017’, ‘Gli Anni vanno e vengono, ma quest'anno ho appositamente desiderato per te una dose doppia di salute e felicità e un sacco di fortuna. Avrai un grande anno davanti. Buon 2017’.

Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali?