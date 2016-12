Auguri frasi Capodanno 2017, Buone Feste 2016 Ultimo dell'Anno con sms, video, foto, disegni, immagini da spedire divertenti

AGGIORNAMENTO: Ecco una ulteriroe serie di auguri e frasi divertenti per il Capodanno 2017 da spedire su cellualre, computer, via email dopo quelle nell'articolo sotto:

Buon anno a te ed ai tuoi cari, che di sorrisi non siano avari. Il 2016 è passato, che il 2017 sia un anno fortunato!



Oggi tutto ricomincia, l'amore, la gioia, l'amicizia, la famiglia e la vita... speriamo che ricomincino in meglio. Buon 2017



Augurissimi per un periodo di pace e serenità aspettando il nuovo anno e un rinnovamento spirituale per affrontare le belle esperienze e la forza per abbattere le sofferenze. Un caloroso abbraccio a voi tutti ed un bacione! Buon 2017.

Che si decida di inviare i propri auguri di buon anno ai propri cari tramite Facebook,Twitter, Whats app, o classici sms, frasi e bigliettini, il consiglio è sempre quello di dare ascolto al proprio cuore e ai propri pensieri per non sbagliare sulle parole da dedicare.

Si possono scegliere frasi come ‘Un altro anno di successo e di felicità è passato. Con ogni nuovo anno, arrivano maggiori sfide e nuovi progetti da realizzare. Ti auguro il coraggio, la speranza e la fede per superare tutti gli ostacoli. Che tu possa avere un 2017 meraviglioso e ricco di soddisfazioni. Tanti Auguri di buon 2017’, ‘Bellezza, Salute, Allegria, Felicità, Fiducia. Questo è l'inizio del tuo nuovo anno! Felice 2017’, ‘Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare... anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2017’.

O come anche ‘Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2017’, ‘Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi, voglio augurarti un Felice Capodanno 2017’, ‘Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Felice Anno Nuovo’.

E frasi divertenti ‘Ci sono state molte volte nell'anno passato che ti ho irritato, disturbato, spiato, riempito di scherzi, ecco, ebbene oggi voglio solo dirti che ho intenzione di continuare anche nel 2017. Tanti Auguri di Buon Anno’ e ‘Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia pieno d'Amore e di Pace’, ‘Ti auguro un Capodanno 2017 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2017’, ‘Cin cin al 2017: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno 2017'.

Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali?