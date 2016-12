Ricette veloci cenone Capodanno 2017: idee e consigli last minute. Vini brindisi, cosa fare,come antipasti, primi, secondi piatti

AGGIORNAMENTO: Cenone lastminute? Perchè non provare a contattare qualche rosticceria o ristorante che organizza cenoni a portar via? A partire da 12 euro è spesso possibile portar a casa antipasto, primo e secondo.

AGGIORNAMENTO IDEE RICETTE CENONE CAPODANNO 2017: E' tutto pronto per il cenone di Capodanno 2016? Vuoi utili idee e consigli? Come decorare la tavola per Capodanno 2017? Un ottimo metodo, oltre ad utilizzare una tovaglia rossa e candelabri al centro, è piegare i tovogliali degli ospiti a forma di albero di Natale. Come fare? E' semplice, ci vuole un minuto ed è sufficiente seguire il video in fondo a questo articolo.

AGGIORNAMENTO: Per chi volesse presentarsi con uno champagne per fare un'ottima figura col padrone di casa facciamo presente che nelle catene più fornite è possibile trovarlo a partire dai 17/18 Euro a bottiglia, per passare intorno ai 20/30 Euro per champagne buoni e conosciuti come G.H Mumm (per cui quest'anno è stata fatta una grande promozione con prezzi ottimi), Pommery o leggermente più caro dei precedenti Veuve Clicquot.

AGGIORNAMENTO: Con cosa presentarsi al cenone di Capodonna? Ecco alcune idee per ricette sfiziose o per chi è all'ultimo minuto fa sempre scena e piacere presentarsi con una bottiglia di vino o spumante. Rigorosamente rosso se si ha tempo di freddarla oppure un bianco, in base al menu di Capodanno, o se è possibili portarli al fresco anche un bel prosecco, franciacorta o champagne.

Saranno ben 8 italiani su 10 a fare il Cenone di Capodanno in casa: chi ancora deve scegliere il menù da proporre ad amici e parenti può spaziare tra diverse idee, tra menu a base di carne per chi ama la tradizione, menu a base di pesce per chi non vuole rinunciare a un tocco di raffinatezza e infine un menu di Capodanno originale, con ricette semplici da preparare ma di gran effetto

Antipasti di Capodanno

Partendo dagli antipasti si possono preparare cocktail di gamberi, ostriche, salmone affumicato, barchette di gorgonzola e noci, involtini di bresaola con caprino, frittelle di riso e lenticchie, datteri ripieni ma anche crostini con paté toscano di fegatini di pollo, crostini di polenta e funghi trifolati o fagottini di pasta sfoglia con ripieno di crudo, grana e pistacchi.

Passando ai primi, si possono preparare risotti, lasagne classiche con il ragù o cannelloni, o una semplice pasta al forno ma anche linguine con l’astice o al limone, semplici spaghetti ai frutti di mare, o bigoli al ragù di anatra secondo tradizione veneta, o ancora tortellini ripieni fatti in casa secondo tradizione.

Secondi cenone ultimo dell'anno

Per i secondi, via libera a seppie ripiene, pesce al forno con patate, pomodorini e olive nere, o una spigola farcita con spinaci, gamberi e mandorle, calamari ripieni, ma anche polpettone ripieno, rosat beef, cotechino in crosta e arrosto magari con i fughi o al latte, faraona ripiena con salsa alla birra, brasato al barolo secondo tradizione piemontese. Immancabile chiaramente sulle tavole di ogni cenone di Capodanno che si rispetti il cotechino con le lenticchie che, si dice, portino moltissima fortuna. E la scelta dei vini varia, ovviamente, in base al menù: privilegiati i bianchi per quelli a base di pesce e i rossi per quelli a base di carne.

Passando ai dolci: si possono proporre semifreddi al panettone con scaglie di cioccolato fondente, tiramisù, chessecake, o i dolci della tradizione, dalle cartellate, al vin cotto o al miele, a pandori e panettoni farciti con creme.

