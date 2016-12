Frasi auguri Buon Anno 2017: frasi di speranza, Whatsapp, Facebook, cartoline Capodanno, Sms, Pinterest, foto divertenti

AGGIORNAMENTO FRASI AUGURI BUON ANNO 2017: Ecco delle frasi di auguri di Buon Anno 2017 originali, simpatiche, di augurio di Buone Feste e di speranza per un sereno 2017. Possono essere inviate su Whatsapp o essere condivise su Facebook, oppure ci sono frasi più corte di 160 caratteri per poterle inviare via sms a parenti, amici, colleghi.

Un primo modo di fare gli auguri, anche se può risultare un pò vecchio, è quello di dedicare delle belle frasi per la fine del vecchio anno e per l'inizio di quello nuovo. Di solito si possono scegliere frasi che raccontano casomai tutto quello che si è vissuto nel corso dell'anno e allo stesso tempo un messaggio di intenzioni su quello che si vuole fare nel nuovo anno, messaggi che casomai possono sembrare scontati ma in realtà possono avere un significato molto forte. In mancanza di idee posso aiutare questi auguri di Buon Anno originali.

Modi originali per fare auguri di Buon Anno

Ci sono anche siti internet che contengono vere e propri messaggi poetici che possono esprimere nel miglior modo possibile gli auguri di capodanno, magari versi poetici composti in rime che possono davvero colpire chi li riceve. Oltre a fare gli auguri con biglietti scritti si uò decidere di usare le frasi anche con messaggi virtuali come per Facebook e Whatsapp. Con questi social oltre ai messaggi scritti possono essere inviate anche simpatiche emoticon, oppure delle immagini divertenti che esprimono in un modo tutto originale gli auguri di buon anno.

Inoltre sia su Facebook che su Whatsapp si può decidere di inviare dei messaggi vocali, facendo gli auguri di cpaodanno a voce, un modo sfizioso per dire auguri di un felice anno nuovo. Inoltre si possono fare anche dei video da soli e poi inviarli, magari in questo video ci si sistema in modo un pò bizzarro e si fanno gli auguri di buon anno.

Se poi si vuole fare gli auguri con immagini particolari allora ecco che sul sito pinterest.com diventa possibile trovare di tutto. In particolare ci sono foto di spettacoli di luce formato da ragazzi che poi con le luci vanno a formare la scritta happy new year, un effetto davvero spettacolare,e poi ci sono anche altre immagini come quella di una coppia che con l'effetto di stelle volanti formano la scritta di auguri per un buon anno, sono tutte immagini spettacolari e su questo sito c'è ne sono ancora tante altre.

