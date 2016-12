Immagini Auguri Capodanno 2017, Frasi Buon Anno. Dove trovare frasi più belle mamma, papà, amico, amica, amante

AGGIORNAMENTO IMMAGINI AUGURI CAPODANO 2017 Vuoi inviare degli auguri originali di Capodano 2017? Perchè non utilizzare delle immagini o gif animate o animazione da inviare tramite WhatsApp o da condividere su Facebook?

AGGIORNAMENTO: Oltre alle ricette, è ora di pensare anche alle frasi, sms, immagini divertenti, simpatiche, originali per colpire amici, parenti, genitori, mamma, papà, fidanazata, fidanzato, moglie e marito....eccone alcune:

Grazie per l'anno meraviglioso che abbiamo passato insieme.. ti ringrazio per ogni attimo, e spero che questo nuovo anno ti porti tanti momenti indimenticabili.. come quelli che hai portato tu a me... ti voglio bene!!



Ti auguro 2017 momenti felici, 2017 nuovi amici, 2017 posti incantati, 2017 dolci attimi rubati, 2017 grandi soddisfazioni e 2017 splendide emozioni!



Luna d'argento con stelle dorate, gnomi, folletti e fatine incantate. Una pioggia di auguri e un pensiero fatato per un 2017 da togliere il fiato!

Ricette Capodanno

Ecco innanzitutto in che modo preparare una cena perfetta, con delle ricette che possono essere davvero interessanti. Come antipasto si potrebbe preparare una bella insalata di lenticchie, oppure si potrebbe fare anche una bella serie di crostine di pomodorini e ricotta, oppure si può pensare a delle crocchette di funghi simpatiche e soprattutto tanto gustose.

Altre due idee interessanti possono essere o delle piccole pizzette tipiche degli antipasti e degli aperitivi oppure delle quiche al salme piccante, tuttavia siccome qui c'è proprio il salame piccante si corre il rischio che questo piatto non sia gradito proprio da tutti. Infine si può pensare di preparare anche dei gustosi rotolini di prosciutto crudo e spinaci, con lo speak che può essere anche usato al posto del prosciutto crudo. Ora si passa ia primi e vediamo che anche qui ci sono tante idee interessanti, come un bel piatto di pasta con salsiccia e pecorino, un piatto davvero robusto, che può essere apprezzato davvero da tutti.

Un altro primo piatto bello forte può essere quello delle mezzemaniche con funghi e cacioricotta. Se invece si vuole preparare un primo piatto che sia un pò più leggero allora ecco che si può pensare a dei fusilli di calamari con zucchine, un piatto più leggero, ricco di verdure e soprattutto che si presenta bene anche dal punto di vista visivo perché è ricco di colori. Infine si potrebbe decidere di preparare anche dei simpatici sformatini di pasta al forno, anche se per essere una cena questo piatto rischia di essere troppo pesanti.

Per i secondi ecco che invece si possono tenere in considerazione altre idee come un gustoso polo in crosta, oppure si può passare anche a delle polpettine di miglio al forno. Si tratta di due piatti dal sapore diverso ma entrambi non rendono la cena troppo pesante. Infine per i vini migliori che si sposano mettere a tavola, se si tratta di un rosso allora si consiglia un gustoso Chardonnay, che ha un sapore intenso ma allo stesso tempo non invadente, mentre se si vuole bere un bianco allora ecco che si può bere un vino Falanghina proveniente dalle terre del sud.

