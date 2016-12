Frasi Auguri Felice Anno Nuovo 2017, Capodanno, Buone Feste originali, divertenti, video, foto, sms, frasi, mms

AGGIORNAMENTO FRASI AUGURI FELICE ANNO NUOVO 2017: Cerchi delle frasi originali e divertenti da inviare ai tuoi amici per fare gli auguri di Felice Anno Nuovo? Sei nel posto giusto! Potrai inviarli con WhatsApp, Facebook o via sms.

AGGIORNAMENTI AUGURI BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO 2017: E' il momento degli auguri di Buon Anno e Buone Feste e quale miglior modo se non scegliendo alcune tra le migliori frasi da inviare originali e divertenti.

Come primo sistema per fare gli auguri si può pensare a qualcosa come delle frasi da incidere su dei biglietti di auguri che si presentano molto colorati quest'anno. In particolare su internet ci sono tante frasi da usare per fare gli auguri, ci sono frasi di tutti i tipi. Se si vuole fare gli auguri ad un membro della famiglia oppure ad una persona che ci è stata particolarmente vicina in questo anno si può pensare ad una frase di ringraziamenti, che riassuma i sentimenti di gratitudine che ci sono verso questa persona.

Auguri Buon Anno divertenti

Se invece si vuole fare gli auguri di buon anno in modo divertente, dove i destinatari sono gli amici più irriverenti, allora ecco che si possono trovare tante frasi scherzose, che presentano un tono molto ironico e divertente. Una volta scelte le frasi ecco che si devono scegliere dei biglietti che presentano immagini divertenti, come un gattino con un tappo di bottiglia di champagne in mano oppure una scritta dorata che dice auguri di buon anno.

Auguri su Facebook

Gli auguri possono essere fatti anche su Facebook, in questo caso ci sono diversi modi per farli. Si può inviare un messaggio tramite posta privata, in questo caso oltre alla frasi si può decidere di inviare anche una simpatica emoticon che dà più colore alla frase, oppure si può decidere di scrivere sul diario di una determinata persona gli auguri, in questo caso tutti potranno sapere che avete voluto fare gli auguri a questa persona. Inoltre su facebook sarà possibile condividere anche delle cartoline divertenti, cartoline che possono essere sia semplici sia avere un effetto animato.

In particolare sul sito cartoline.it è possibile trovare tante cartoline divertenti, tra queste si possono consigliare quella cartolina animata che rappresenta il mondo con delle lancette e quando arriva sulla mezzanotte partono spettacolari fuochi d'artificio. per le frasi più divertenti invece ecco che si possono consigliare due siti in particolare, il primo è frasionline.com, mentre il secondo è frasidamore.it. In particolare qui si trovano tante frasi non solo d'amore, ma anche altre frasi per gli amici oppure per la famiglia.

Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali?