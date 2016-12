Video e Immagini Auguri Capodanno 2017 per fare Auguri Buon Anno 2017 da inviare parenti, amici per stupire via sms, mms

AGGIORNAMENTO VIDEO E IMMAGINI AUGURI CAPODANNO 2017: Come augurare un Felice Anno nuovo? E' possibile inviare come auguri di Capodanno 2017 video o immagini, divertenti, spiritosi o spirituali.

Iniziamo dalle frasi e vediamo subito che possono essere dedicate tante piccole frasi per le persone a cui si tiene in modo particolare, tra queste frasi si può scegliere tranquillamente quella che esprime un ringraziamento, magari un pensiero di gratitudine verso qualcuno che ci è stato accanto in momenti difficili dell'anno appena passato. Inoltre tra le frasi che si possono scegliere ci sono anche citazioni di personaggi famosi che descrivono bene il significato del capodanno.

Quando siete sicuri di avere scelto la frase giusta per la persona alla quale si vogliono fare gli auguri allora si può decidere di trascriverla su un biglietto. Per i biglietti di auguri per capodanno si deve scegliere attentamente, visto che ce ne sono tanti e bisogna essere in grado di scegliere anche in base ai gusti della persona che deve ricevere questi auguri. Si può scegliere in particolare tra biglietti di auguri semplice e formali oppure anche tra biglietti di auguri più colorati e divertenti.

Oltre agli auguri bisogna essere in grado di scegliere bene anche dei regalini per natale, tutti regali che possono essere più o meno azzeccati, l'importante è sempre decidere in base ai gusti della persona destinataria dl regalo. Se il regalo da fare è a una donna allora ecco che potrebbe essere preso come regalo uno smalto oppure una piccola trousse, con una spesa massima di dieci euro avrete fatto un bel regalo di classe. Rimanendo nel campo dei cosmetici si potrebbe decidere di regalare anche una maschera idratante, oppure altri oggetti simili.

Se invece si vuole cambiare genere può essere utile regalare un bel cappello e una sciarpa abbinata, magari mettendo vicino anche un paio di guanti in modo da fare un be completo. Se invece il regalo va fatto ad un uomo, oppure ad un ragazzo, allora ecco che ci sono interessanti idee regalo low cost come un bel maglioncino oppure una cravatta da mettere proprio alla sera della vigilia. Poi se si vuole fare un regalo per il vostro partner allora ecco che è possibile regalare biancheria intima di colore rosso, un classico di fine anno.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni