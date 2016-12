Frasi auguri Buon Anno 2017, Capodanno per augurare buon anno nuovo 2017 a amici, fidanzata, fidanzato, papà e mamma

Buon Anno! Quale miglior modo di iniziare augurando ai propri conoscenti Felice Anno Nuovo 2017 con frasi per auguri di Buon Anno? In questo articolo troverete molte frasi ad hoc per fidanzato, fidanzata e i propri genitori.

Cerchi idee per augurare Felice Anno Nuovo a colleghi, datore di lavoro, principale? Ecco tante utili suggerimenti per frasi semplici, cordiali e formali per auguri di Capodanno per colleghi.

Anche quest'anno volge al termine e si avvicina l'inizio del 2017. Tra buoni propositi e occasioni di condivisione, Capodanno è il momento perfetto per ricordare alle persone che ci sono state accanto tutto l'anno quanto siano importanti per noi. Ma come augurare loro tutto il meglio per il prossimo 2017? Non sempre è facile trovare le parole giuste per esprimere il proprio affetto. Ancora una volta, come in molte occasioni, il web può essere un valido aiuto per trovare spunti originali - divertenti o più formali - per augurare a tutti un buon Capodanno.

Frasi originali di Auguri di Capodanno

La rete propone numerose frasi originali per auguri di Capodanno 2016-2017 semplici e cordiali. Quando siano destinate ad amici e ad amiche, per esempio, potranno essere frasi meno formali e più divertenti, che esprimano complicità e affetto. Un augurio ironico e divertente, per esempio, potrà essere inviato via sms o tramite cartolina anche ai nostri cari più lontani, perché il nostro pensiero li raggiunga nonostante la distanza e li accompagni durante l'inizio di questo nuovo anno. Tra i migliori auguri che potrai fare, per esempio, puoi prendere in considerazione questi:

L'anno che arriva è una scatola piena di nuove occasioni, un diario con le pagine ancora bianche. Prendi in mano la penna e scrivi la storia che desideri: buon anno nuovo!



Qualunque cosa ti porti questo nuovo anno, ricordati di sorridere sempre: solo così nessun giorno sarà sprecato. Auguri per il 2017



Come ho fatto l'anno passato, ti starò accanto ogni giorno di questo nuovo anno. Ti auguro felicità e amore, buon anno!

Tra le tante persone alle quali rivolgere i propri auguri allo scoccare della mezzanotte, infine, si devono sicuramente ricordare i colleghi e i superiori che hanno condiviso con noi gli impegni quotidiani di lavoro. In questo caso, le frasi di auguri per questo Capodanno 2016-2017 dovranno essere ugualmente semplici e cordiali, ma leggermente più formali. Per esempio:

Ti auguro di trascorrere un felice anno nuovo in compagnia dei tuoi affetti più cari. Buon 2017!



Porta con te in questo nuovo anno solo la gioia e l'esperienza: ti auguro di raggiungere tutti i tuoi traguardi.



Un sincero augurio di buon Capodanno a te e alla tua famiglia: che sia un anno ricco di soddisfazioni e fortune.'

