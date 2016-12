Frasi Auguri di Buon Anno 2017, Buone Feste e Befana 2017 mai banali, da inviare a tutti

AGGIORNAMENTO AUGURI CAPODANNO, BUONE FESTE INIZIO ANNO 2016-2017 FRASI, VIDEO, IMMAGINI, SMS, FOTO: Oltre a quelli che trovate sotto, ecco altre idee di frasi divertenti, simpatiche, originali per augurare buon anno.

Spero in un benevolo 2017, un anno nuovo che comunque arriverà! Se sarà bello o brutto non si sa, spero solo che ci lasci il tempo di goderci tutto ciò che ci porterà. Auguri di cuore.



Ti auguro per il viaggio di 365 giorni che affronterai nell'autostrada 2017 che tu faccia un pieno di gioia e felicità nel serbatoio del tuo cuore e riempia le tue valige di pace serenità e amore da portare alle persone che incontrerai. Buon viaggio.



2017 auguri per 365 giorni, 8760 ore, 525600 minuti e 31536000 secondi, ricchi di vita, di tranquillità, di felicità, d'amore e di un pò di follia!

Il conto alla rovescia per il Capodanno 2017 può ufficialmente iniziare. Le parole più adatte da utilizzare per fare gli auguri di buon anno possono essere facilmente trovate sul web. L'inglese è ormai una lingua internazionale e allora perché non fare riferimento a 123greetings.com? Frasi come Wishing You God's Peace, Reach For The Stars, New Year Joy And Merriment, Loads And Loads Of New Year, A Year Of Happiness And Success, Celebrate New Year In Fantasy, As World Grows Another Year e Have A Wonderful New Year 2017 hanno una portata mondiale. Non è naturalmente l'unico. Tra i tanti, indichiamo twoten9.com, in cui tutte le risorse tra immagini e frasi sono gratuitamente utilizzabili.

Auguri di Buon Anno 2017

Suggerimenti interessanti per fare i migliori auguri di buon anno 2017, in italiano, arrivano dala nostra sezione dedicata di Auguri di Capodanno 2017 anche in rima:

Nella notte buia e nera dove silenzio prima c'era, esplodono fiori di mille colori, s'alzan le voci di mille cori, un vento incantato porta lontano, magici auguri per il nuovo anno. Felice anno nuovo!



Anche quest'anno è giunto al termine e in proposito voglio ringraziare chi mi ha compreso, chi mi ha dato un'altra possibilità, chi tendendo la mano mi ha sostenuta. Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno reso la mia vita migliore. Vi auguro di accogliere questo nuovo anno con lo spirito giusto, con tanti sogni nel cuore e tanta speranza nell'anima. Auguri per un anno più sereno, più felice e più sincero. Buon anno con tutto il cuore

Il sito sms-pronti.com è invece indirizzato per chi cerca una frase della lunghezza massima di 160 caratteri per un sms. Consigli a non finire anche su frasionline.it. Anche quest'anno una delle frasi più condivise è

Auguri a chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi lavora molto e si diverte di più, a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse, a chi si alza presto per aiutare un amico, a chi ha l'entusiasmo di un bimbo e i pensieri di un uomo, a chi spegne la televisione per fare due chiacchiere, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta il nuovo anno per essere migliore! Un bacio grande!

Dopo il cenone e il tradizionale scambio di auguri è da tradizione radunarsi nelle piazze principali delle propria città e trascorrere le prime ore del nuovo anno a suon di musica. Per questo 2017 in Piazza Duomo a Milano ci sarà Caparezza; al Circo Massimo a Roma i Negramaro ed Eugenio Bennato; a Napoli, in Piazza del Plebiscito, Max Gazzè, Enzo Avitabile & Bottari, Clementino, Nello Daniele, Tony Esposito, Lina Sastri, Daby Tourè, Rino Zurzolo; a Bari Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, The Kolors, Rosario Miraggio, Dolcenera, Dear Jack, Alessio Bernabei, Bianca Atzei, Gianluca Grignani, Giosada, Briga, Nek, Benji e Fede.