Musei aperti Befana 2017, Epifania 6 Gennaio Napoli, Torino, Firenze, Roma, Venezia, Milano, Bologna di sera, orari, gratis

AGGIORNAMENTI Musei Aperti e mostre Epifania e Befana 2017: Il punto dei tanti musei e mostre aperte venerdì 6 Gennaio 2017 per la Befana e l'Epifania nelle principali città italiane. Attenzione alcuni di essi come scriviamo sono anche gratis e aperti alla sera per uno spettacolo ancora più bello e interessante

Tanti sono i musei e i siti archeologici, le mostre e gli eventi gratis venerdì 6 Gennaio 2016 in numerose città italiane come Roma, Firenze, Venezia, Milano, Bologna, Torino, Napoli solo per citarne alcune. E i musei aperti e le altri sedi di intersse colturali sono spesso aperte anche di sera con un orario allungato. Non solo, molti di queste sono anche gratis.

Da sottolineare che quasi tutti i Musei Civici delle città saranno aperti.

A Napoli, dove si potrà godere anche del blocco del traffico totale della auto, moto, motorini, sarà gratis Ercolano, e il Museo dei Campi Flagrei, mentre a Firenze la Galleri degli Uffici, Palazzo Pitti, e il Giardino di Boboli tra gli altri.

A Milano il Museo della Scienza e della Tecnica, il Museo di Storia del Novecento, Brera, Il Castello Sforzesco, mentre a Roma, solo epr citarne alcuni, il Colosseo, il Foro Romano, Galleria Borghese, Domus Aurea e il Palatino.

E a Firenze, Roma, Napoli, Roma dovrebbero essere gli stessi i musei e i siti archeologici aperti il giorno della Befana il 6 Gennaio 2017, nel quale, però, vi saranno anche tante iniziative interessanti come il Treno delle Befana a Firenze o sempre a Firenze la Cavalcata dei Magi in una bellissima riedizione storica.

A Milano, mostre ed eventi al Museo Poldi pezzoli e a quello dedicato ad Alda Merini, oltre ad iniative e feste alla Darsena, Brera e Duomo.

La maggior parte dei Musei di Roma sarà aperta così quelli del Vaticano e non mancheranno le iniziative culturali come i colori dell'Ara Pacis e i tradizionali banchetti di Piazza Navona

