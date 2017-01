Frasi Auguri Befana 2017 foto, video, sms, auguri Buone Feste 2017 per amiche, fidanzate, mogli, sorelle, colleghe, mamme

Auguri Befana! Tanti Auguri di Buona Befana! si può fare alla propria mamma, ma più spesso alle proprie amiche, mogli, fidanzate, colleghe di lavoro...perchè la mamma è sempre la mamma....ecco una serie di frasi in più che vi consigliamo dopo i video, foto, immagini, disegni indicati sotto:

So che ti aspetti da me gli auguri per oggi ma non te li farò per non distrarti dai troppi tuoi impegni. Buona Befana 2016 cara!



Ho letto su un giornale che babbo natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Ora o mi dai il doppio o gli dico dove sei.! auguri Befana 2016!



Dai non preoccuparti per la maschera a te basta indossare il giusto vestito... per il resto sei credibile... Tanti auguri di Buona Befana 2016!

Il modo più classico per fare gli auguri di epifania può essere quello di scrivere a mano una frase di auguri oppure inviarla tramite sms. In questi due casi diventa importante innanzitutto elaborare il pensiero, la frase da scrivere, in questo caos si può dare libertà alla propria fantasia oppure in caso contrario si può decidere di prendere spunto da internet.

Frasi auguri befana

In particolare sul sito pensieriparole.it si possono trovare tante frasi ed aforismi adatti per la festività dell'epinfania, con la figura della befana che viene messa in grande evidenza. In particolare ci sono frasi che possono essere usate per prendere in giro un'amica oppure la propria ragazza perchè si va a fare un raffronto tra questa ragazza e la befana e magari la befana risulta più carina, poi conclude in modo divertente augurando tanti auguri. Ci sono anche frasi ed aforismi che usano un tono molto più galante, in questo caso si può decidere di usarle se si vuole fare gli auguri in modo più romantico.

Immagini e video Befana

Oltre alle frasi e agli sms ci sono anche altri modi per fare gli auguri di Epifania, in particolare attraverso immagini e video. Se si vuole fare gli auguri per l'epifania attraverso le immagini è possibile andare su internet, fare un bel screenshot dell'immagine che più piace e inviarlo alla persona a cui si vuole fare gli auguri. In particolare su Google immagini si possono trovare tante immagini divertenti legate alla befana che possono essere usate per fare gli auguri in modo divertente ed originale.

In particolare ci sono immagini che oltre a raffigurare la befana hanno incluse anche frasi molto carine con le quali si esprimono tanti auguri per l'epifania. Infine si può decidere di fare gli auguri per l'epifania attraverso dei simpatici video, che possono esser presi da youtube oppure fatti in modo proprio. Se si decide di fare un video in modo proprio si possono usare anche dei programmi che permettono di fare fotomontaggi come una scopa da befana vicino a noi, un modo davvero divertente per fare gli auguri