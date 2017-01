Frasi Auguri Befana 2017, sms, poesi e Auguri Epifania 2017 originali, sorprendenti, divertenti, simpatici, scherzosi, allegri

Meno di due giorni e ci sarà la Befana, ecco come fare gli auguri più divertenti e non banali e dire a tutti o tutte quelle che desideriamo "Auguri Befana": Oltre i consigli più avanti, ecco subito una serie di frasi da utilizzare al volo:

Le feste sono finite e la Befana arriva carica carica di... bacetti (per questa volta!!!)....



Alcuni consigli per oggi: 1) copriti bene, farà freddo 2) occhio alla nebbia ed al traffico aereo! 3)allaccia le cinture anche se sei su... una scopa!!!



Forse la Befana incontrandoti potrebbe iniziare a piangere... Non ti spaventare... ha solo paura che tu possa prenderle il posto! Tanti Auguri Befana mia

Frasi belle auguri Befana

In particolare per fare gli auguri per la befana ci sono tanti modi divertenti e soprattutto colorati, innanzitutto si potrebbe pensare di scrivere delle belle frasi. Ci sono tanti siti dove diventa possibile trovare tante frasi adatte per gli auguri per la befana: su questo sito infatti diventa possibile trovare tante frasi, in particolare tra el frasi che si possono consigliare ci sono quelle che fanno ironia sulla befana e magari può essere scritta ad un'amica per prenderla in giro perché assomigli alla befana.

Ci sono anche frasi spiritose che possono essere dedicate alle loro fidanzate, anche qui il tono è scherzoso ma anche più delicato, in modo da non farla arrabbiare. Ci sono anche frasi romantiche, che contengono la figura della befana ma che viene vista in maniera tutta nuova e più amorosa. Oltre alle frasi è possibile fare gli auguri della befana anche con delle belle poesie adatte per l'epifania.

Infatti può essere divertente creare gli auguri per l'epifania anche con una poesia, tuttavia se non si ha il tempo, o la fantasia per idearla, allora ecco che ci sono tanti siti da consultare, in modo da fare una bellissima figura.

In particolare sul sito pensieriparole si possono trovare tanti pensieri poetico, tra questi si possono consigliare sicuramente quelli che contengono rime divertenti e raccontano di una befana che arriva con il suo sacco mezzo rotto a portare regali.

Un'altra poesia divertente e adatta all'occasione può essere quella che descrive la befana come una vecchietta che scende da un paesino per portare doni ai bambini, si tratta di una poesia lunga con tante rime, quindi se si vuole dedicare questa per l'epifania si consiglia di farla ad una persona che ami la poesia e le rime, perché altrimenti può rischiare anche di annoiarsi a leggerla.

Infine si può decidere di fare gli auguri per l'epifani anche via sms, in questo caso, soprattutto se si usano strumenti come Facebook o Whatsapp, diventa possibile inviare anche carini screenshot che rendono gli auguri per l'epifania ancora più frizzanti e divertenti.