Frasi, video Auguri Befana 2017 foto, messaggi, Whatsapp, sms Facebook, frasi.Dove trovare più belli, divertenti,ironici,simpatici

E cresce ancora il numero di frasi che vi proponiamo per gli auguri Befana 2017.

- La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e il vestito alla romana, viva viva la befana!!

- Probabilmente una Befana come te è difficile trovarla... in positivo naturalmente....

- Forse la Befana incontrandoti potrebbe iniziare a piangere... Non ti spaventare... ha solo paura che tu possa prenderle il posto! Tanti Auguri Befana mia.

Tra pochi giorni scoccano i fatidici "Auguri Befana", " Buona Befana 2016" ed ecco dunque altre frasi e messaggi da usare:

- Se la Befana vedendoti dovesse buttarsi ai tuoi piedi cominciando a piangere, devi capirla. Ha paura che le porti via il posto di lavoro.

- Stasera a Quark c’è un documentario sulle Befane: cosa mangiano, come si riproducono, cosa pensano… Perché cavolo sei andata a raccontare la tua vita a Piero Angela?

- Molto spesso gli uomini credono che le belle donne vengono assunte solo per il loro aspetto fisico...Per fortuna tu non hai di questi problemi...Tanti Auguri Befana!

Auguri befana per amiche

E dopo aver suggerito video, foto, immagini nell'articolo sotto, continuiamo con le frasi che insieme agli elementi dinamici possono essere inviati via sms, email, Facebook o Whatsapp:

- Amore mio per il 6 gennaio 2016 non serve che ti travesti: sei perfetta così!

- Un giorno la figlia della befana disse alla madre : mamma ma perchè noi siamo cosi' brutte ??? E la madre rispose : no cara mia noi non siamo così brutte ... Vedessi chi sta leggendo questo messaggio ... Auguri !!!

- Visto che non ti ho fatto gli Auguri di Buon Anno e che un pò te la sei presa... rimedio subito facendoti gli Auguri per una dolce epifania che tutte le feste si porta via...

Auguri befana per ragazze

Continuiamo con ulteriori frasi di auguri Befana, mentre sotto abbiamo messo dove trovare foto reali, disegni stilizzati, immagini e video tutti utilizzabili su Facebook e Whatsapp

- Bene, il 2016 è arrivato e bisogna organizzarsi! Se siamo tutte d'accordo il programma è il solito degli altri anni: ci vediamo il giorno 5 alle 16 dal meccanico per la revisione della scopa, cioccolata calda alle 17 per dividerci le zone e a mezzanotte tutte a lavoro... avvisa le altre!

- ANNUNCIO: Ricerchiamo donne dinamiche, volenterose, di tutte l'età, anche senza esperienza di volo... la Befana non ne ha bisogno, gli viene naturale... Auguri Befana!

- RITO MAGICO: Scopa scopetta, la sfiga ora non ti becca!! Rospo rospino questo anno sarà divino! Se la sfiga vuoi evitare a tre befane lo devi inviare..

Auguri befana per le donne

E dopo il primo giro di frasi di auguri, ma anche di video, foto, sms, mms ve ne proponiamo altri davvero per tutti i gusti:

- Se tu fossi la befana vorrei essere la tua scopa per stare stretta a tè ,vorrei essere il tuo cappello per avere la tua testa sul mio cuore , vorrei essere una stella che quando passi ti dice quanto sei bella, vorrei essere il dolce carbone che porti con tè nel tuo saccone,vorrei essere il regalo più bello per farti felice, vorrei essere un angelo per volarti vicino, ma è tutto il giorno che vai avanti e indietro nei miei pensieri! Con sta scopa e hai pulito tutte le mie speranze... Buona befana!

- Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente Nuova Miss Befana dell’Anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa turbo all'ultimo grido!

- E' arrivato il momento e bisogna organizzarsi. Se siamo tutte d'accordo il programma è il solito degli altri anni. Ci vediamo il 5 alle 16.00 dal meccanico per la revisione della scopa, cioccolata calda alle 17.00 per dividerci le zone, e a mezzanotte tutte al lavoro. L'anno scorso sei stata la più veloce... Auguri!

- Gli Auguri per la Befana sono quelli tra i più scherzosi e divertenti di queste Feste 2017 e tra frasi, video, foto, immagini, disegni, cartoline animate da spedire, poi, via sms, mms, email, Whatsapp o pubblicare su Facebook c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

E anche per auguri della Befana 2017 cercheremo di darvi alcuni suggerimenti per trovare gli auguri più simpatici, originali, mai banali, allegri, ironici per stupire. Anche perchè a farsi questi auguri si è soprattutto tra amiche, con un certo cameratismo tutto femminile o tra colleghe di lavoro. Ma capita spesso anche l'invio di auguri della Befana a uomini, amici o che questi ultimi le inviano alla propria moglie, fidanzata o semplice amiche.

Per le frasi possiamo suggerirvene alcune:

- Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e in mezzo a miliardi di stelle ho visto te… ma mi spieghi dove caspita vai con quella scopa così in anticipo?

- Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Ora: o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

- I miei amici non ci credono che conosco la Befana.. puoi inviarmi una tua foto? Grazie.

- Caro Babbo Natale, vorrei tanto... oh cavolo ma questo è il numero delle Befana! Scusami, ho sbagliato...

- Il meteo prevede nella notte tra il 5 e il 6 un calo delle temperature e venti freddi...

Mi raccomando copriti bene potresti ammalarti...Tanti auguri Befana!

- Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri

- Un bacione a tutte le “Befane” che nascondono i loro pregi e che in pochi riescono a vedere. E un “occhi aperti” ai “molti” che non vedono i difetti delle “Belle”.

- Vedendoti sfrecciare sulla scopa nel cielo illuminato dalla luna, ET c’è rimasto male: perché a lui solo una bicicletta?

- Ho chiesto a Dio un po' di erba mi ha dato un prato, gli ho chiesto un po' d'acqua e mi ha dato il mare, gli ho chiesto di poter parlare con la Befana e mi ha dato il tuo numero di telefono!

Foto, immagini Befana e video

E dopo le frasi per gli Auguri della Befana, non possono mancare le foto e le immagini che si possono trovare a migliaia in questo siti web http://www.123rf.com/photo_15147405_epiphany.html sia come disegni che come foto vere e proprie.

Mentre ovviamente su Youtube (qui l'indirizzo preciso https://www.youtube.com/results?search_sort=video_view_count&filters=video&lclk=video&search_query=auguri+befana) tanti video in italiano o in glese da spedire via sms, Whatsapp o pubblicare su Facebook.