Frasi, foto Auguri Befana 2017 per stupire. Dove trovare video, foto, dediche, messaggi, immagini siti web più divertenti

Come da tradizione, ogni 6 gennaio arriva la Befaana e anche per questo 2017 vale il detto popolare che l'Epifania tutte le feste le porta via. Così come accade in tutte le ricorrenze, anche in questa circostanza, chi ha bisogno di frasi originali e divertenti per fare gli auguri oppure di foto e cartoline simpatiche, non deve fare altro che rivolgersi al web.

Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via email. E naturalmente, ci sono le tante card elettroniche da inviare a spedire a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali.

Frasi Auguri Befana

Il sito frasiaforismi.com cerca di fare un passo in più e propone filastrocche, poesie e citazioni d'autore, come quella di Gilbert Keith Chesterton, tratta da Ortodossia:

I bambini sono grati alla Befana che mette nelle loro calze doni di giocattoli e dolci. Posso io non essere grato a Dio che mi ha messo nelle calze il dono di due meravigliose gambe?.

Poesie Befana

In prima fila per questa Befana 2017 c'è anche frasionline. In molti casi le frasi sono suggerite dagli stessi utenti, come la seguente

Se tu fossi la befana

vorrei essere la tua scopa

per stare stretta a te,

vorrei essere il tuo cappello

per avere la tua testa sul mio cuore,

vorrei essere una stella

che quando passi ti dice quanto sei bella,

vorrei essere il dolce carbone

che porti con te nel tuo saccone,

vorrei essere il regalo più bello

per farti felice,

vorrei essere un angelo

per volarti vicino,

ma è tutto il giorno

che vai avanti e indietro nei miei pensieri!

Con sta scopa e hai pulito

tutte le mie speranze...

Buona befana!".

Anche per questa occasione amando.it vuole dire la propria con decine di suggerimenti a tema, la maggior parte de quali suggerite dagli stessi lettori. Su tutte, indichiamo questa:

La befana poverina non sta bene stamattina, e comunque ti ha pensato e un augurio ti ha mandato: come primo la salute, con le gioie più volute, e poi segue l'allegria che non guasta tuttavia, e l'amore? Tu che dici? Ti sta bene? O non ti piace? Il mio augurio è che sia tanto, non pensare ad un tradimento, altrimenti caschi male e finisci col pagare. La befana molto astuta ti manda un bacio e ti saluta!!! Notteee.

Per chi è alla ricerca di una bella cartolina sulla Befana 2017. Il funzionamento è semplice e il servizio è completamente gratuito. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima.

Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.