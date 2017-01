Frasi Auguri Befana 2017 video, foto, sms, immagini divertenti e feste Befana, Epifania 2017, musei aperti Roma, Milano, Torino

Con l'arrivo della Befana 2017 si conclude il ciclo delle festività tra le fine del vecchio anno e l'inizio anno. Qual è il modo più originale e divertente per far gli auguri? Il web è come al solito il punto di riferimento. Un sicuro punto di riferimento è il sito sms-pronti, che propone frasi del seguente tenore:

Affare d'oro... vendo scopa, modificata con specchietti, bauletto porta sacco e navigatore incluso... prezzo stracciato per cessazione attività causa sciatica avanzata... solo interessate, no perditempo

Frasi auguri befana

Le pagine a disposizione degli utenti sono sterminate. Tutte contengono decine e decine di suggerimenti da sfruttare per l'invio degli auguri via sms o in maniera ancora più rapida e informale con WhatsApp o, per chi preferisce un modo diverso e più lento di comunicare, con un messaggio di posta elettronica.

Il sito frasiaforismi.com è ricco di proposte sia dal tono religioso sia più scherzoso. Stesso funzionamento per la piattaforma pensieriparole.it. Frasi ironiche e simpatiche sono pubblicate anche su cleodoro.it: c'è solo l'imbarazzo della scelta tra quelle più adatta al destinatario. Questa è anche l'occasione giusta per spedire una cartolina elettronica e tra le piattaforme più complete, merita certamente una segnalazione cartoline.it.

Musei aperti Befana

Suggeriamo poi di consultare il sito del Ministero dei Beni Culturali per individuare opportunità di visita di musei e parchi archeologici nelle città italiane proprio nella giornata di mercoledì 6 gennaio 2016. A Napoli e provincia, ad esempio, perché non verificare l'aperture delle porte di Castel Sant'Elmo, del Museo Pignatelli, del Museo delle Carrozze, Certosa e Museo di San Martino, del Palazzo Reale di Napoli, del Parco e Tomba di Virgilio, della Certosa di San Giacomo a Capri, della Grotta Azzurra ad Anacapri, del Museo Archeologico dei Campi Flegrei a Bacoli, del Museo storico archeologico di Nola? A Torino meritano certamente una visita l'Armeria Reale, Galleria Sabauda, Palazzo Carignano, Palazzo Reale e Villa della Regina. Infine, opportunità a Bari con il Castello svevo, il Museo e Pinacoteca d'Arte Medievale e Moderna della Città Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto", Palazzo Simi.

Eventi Befana

Dove incontrare la Befana? Quali sono le iniziative organizzate per l'Epifania 2017 nelle principali città italiane? A Roma, appuntamento a Piazza Navona, anche se sta facendo molto discutere la decisione di sostituire le tradizionali bancarelle di artigiano, dolciumi e presepi con gli stand di onlus e organizzazioni non governative.

A Milano, una delle principali attrattive è rappresentata dal Villaggio delle Meraviglie. Non solo Befana, trovano spazio anche la pista di pattinaggio, la scalata ai ghiacciai, il cinema in 5D, pesca il pinguino, baby dance, la scuola del circo con l'Elfone, truccabimbi.

E poi c'è il Corteo dei Re Magi, affiancato dalla Banda Civica, dai Martinitt, dalle majorettes e da gruppi in costume, che prende le mosse parte dal Duomo alle 11.45 per raggiungere la Basilica di Sant'Eustorgio.