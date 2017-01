Frasi, filastrocche Auguri Befana 2017 dediche, messaggi più divertenti, simpatici e più belli 2017 per stupire originali

Ultima festività invernale della nostra tradizione, l'Epifania è un'ottima occasione per trascorrere un ultimo giorno in relax con amici e parenti, magari concedendosi ancora qualche strappo alla dieta o un ultimo brindisi.

In ogni caso, un augurio di buona Befana scherzoso e originale sarà un modo divertente per chiudere in bellezza queste festività, magari strappando un sorriso ai destinatari dei nostri messaggi di buon auspicio.

Quale migliore occasione di questa festa, infatti, per concedersi biglietti, sms o email più ironici e simpatici dei classici auguri della tradizione? L'epifania è proprio l'occasione perfetta per lasciarsi andare all'immaginazione e stupire gli amici con frasi e pensieri divertenti.

Anche nel caso dell'Epifania, il web sarà un'ottima risorsa dalla quale attingere per trovare spunti e suggerimenti utili alla formulazione di un augurio di buona Befana 2017. Le immagini, poesie e filastrocche divertenti dedicate a questa festività sono davvero numerose e perfette da dedicare ai propri amici e conoscenti più simpatici.

Frasi Auguri Befana

Tra gli auguri più belli e diverteenti da fare, eccone alcuni suggeriti dalla rete, pronti da inviare via sms o attraverso un bigliettino a tema:

Ciao carissima, mi hanno riferito che stanno concedendo molti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici. Perché non ne approfitti per rottamare la tua vecchia scopa? Sai, il carbone è molto inquinante. Auguri per la tua festa!



Come al solito sei sempre avanti: ieri notte ti ho vista sfrecciare sulla tua scopa! Ma come mai così in anticipo? Tanti auguri, mia cara Befana!



Caro Babbo Natale... ops... ho sbagliato numero! Scusa se ti ho disturbato cara Befana, intanto ti mando tantissimi auguri per la tua festa!

Per chi, invece, preferisce ricorrere ad auguri più classici, ma sempre scherzosi e ironici, perché non ricorrere a una delle filastrocche più note? La tradizione ne propone diverse, tutte molto simpatiche: ecco alcune delle più belle.

"La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana:

Viva, viva la Befana!"



e ancora

La Befana è una vecchina

che col sacco si fa china

mangia arance e beve vino

porta i doni ad un bambino.

Poi all’alba si nasconde

sopra i monti o tra le onde

e ritorna un altro anno

se non prende un gran malanno.

Frasi spiritore auguri epifania

Infine, da dedicare ai propri amici come augurio per l'anno a venire, alcune frasi spiritose di auguri di buon Befana 2016:

Mi hanno detto che la Befana fa visita solo ai più buoni: cerca di comportarti meglio, se non vuoi trovarti anche quest'anno senza regali!



Che ne diresti di iniziare l'anno con un nuovo lavoro? Sto vendendo la mia scopa a un prezzo d'occasione. Auguri di buona Befana!

Quando una frase non basta, infine, in rete è possibile comunque reperire immagini e video a tema che potranno essere inviati come divertenti auguri per l'Epifania anche agli amici più lontani: sarà uno dei modi più simpatici e spiritosi per far sentire il proprio affetto anche durante questa festività.