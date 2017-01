Frasi, video Auguri Befana 2017 mai banali messaggi, foto, immagini, video originali da spedire Facebook, sms, Whatsapp, email

Facebook, sms, email e Whatsapp: ormai gli auguri, anche quelli per la Befana, si fanno in digitale. Perché il web e il telefonino sono i mezzi migliori per stare in contatto con i nostri amici più distanti, specialmente in occasione dell'ultima festività invernale.

Quale migliore modo, quindi, di una frase divertente, di un video o di una cartolina virtuale da inviare proprio la notte tra il 5 e il 6 Gennaio, per trasmettere i propri migliori auguri di buona Epifania? La rete propone ricchissime selezioni di disegni, pensieri e animazioni adatte all'occasione, che piaceranno a grandi e piccini e saranno in grado di trasmettere un sorriso al destinatario.

Video, disegni e cartoline da inviare via email, Facebook e Whatsapp

La parola d'ordine per degli auguri virtuali perfetti è multimedialità. Internet e i nuovi mezzi tecnologici permettono, infatti, di arricchire i propri auguri con immagini e animazioni, ma anche piccoli video e vere e proprie cartoline virtuali, che stupiranno chi le riceve. Quelle adatte all'Epifania contengono solitamente raffigurazioni della Befana.

A cavallo della sua scopa, oppure intenta a preparare i doni, l'immagine della vecchina sarà sempre un simpatico riferimento alla tradizione legata a questa festività. Potrai inviarle via Facebook, ma anche allegarle a una mail o a un semplice messaggio di Whatsapp, per farle arrivare in tempo reale ai tuoi amici più lontani e stupirli con auguri interattivi e colorati.

Frasi per messaggi e biglietti

Una foto simpatica, un biglietto dipinto o una semplice cartolina possono essere arricchiti con una frase a tema, dedicata alla festività dell'Epifania. In questo caso occorrerà sicuramente puntare su divertimento e originalità: la Befana è l'occasione giusta per lasciarsi andare a qualche scherzo divertente o a una frase ironica. Ecco qualche spunto, perfetto per arricchire i propri bigliettini o per inviare un semplice sms in occasione del 6 Gennaio: