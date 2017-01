Dediche, frasi Auguri Befana 2017 video, foto, sms, immagini per meravigliare, divertire, scherzare amiche, colleghe,fidanzate,zie

Auguri Befana! Quali frasi per fare gli Auguri della Befana alle proprie amiche o care colleghe di lavoro? E quali messaggi, poesie, pensieri e dediche divertenti e allegri ai propri amici? O quali foto, video, immagini, disegni scherzosi e simpatici alla propria fidanzata, moglie, amante o mamma? E al proprio amico o fidanzato beffanino? E accompagnare tutti, mischiando frasi, cartoline, immagini, video via sms, mms, Whatsapp, Facebook e email.

Rispondere messaggi Auguri Befana

Vediamo, dunque, come fare, per rispondere a tutte queste domande e stupire con "Auguri Befana" originali e mai banali bisogna iniziare dalle frasi, eccone alcune davvero per tutte le esigenze e necessità.

Un'improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di befane. Copriti e non farmi stare in pensiero



Salve! Lei e stata scelta tra le milioni di modelle per il suo volto, il suo viso, ecc... del 2017. Venga a ritirare la scopa della Befana



Sei così brutta che quando la befana ti vede si mette a gridare "sorellina sorellina ma dove sei stata tutto questo tempo?"



Visto che domani è la nostra Festa, vorrei farti i miei auguri e chiederti un favore: almeno quest’anno, mettiti gli occhiali… così per una volta eviti di tamponarmi!



Stasera a Quark c’è un documentario sulle Befane: cosa mangiano, come si riproducono, cosa pensano… Perché cavolo sei andata a raccontare la tua vita a Piero Angela?



Se quando arriva la befana ti guarda, piange e ti abbraccia cerca di capirla, non sapeva di avere una sorella gemella!Sei la persona che immaginavo: meravigliosa, unica e indimenticabile... sei tu la persona che cercavo, la più bella Befana che ho incontrato quest’anno. Auguri!

E poi come abbiamo detto non devono mancare le immagini, disegni e foto (anche di sexy befane) che si possono trovare ai seguenti link e alcune sono anche immagini animate:

- http://photobucket.com/images/witch

- https://www.lovethispic.com/tag/witch

Senza dimenticare i video reali, davvero divertenti e non solo in stile cartoon:

- http://photobucket.com/videos/witch

E qui un tutorial per trasformare la tua propria foto in una bellissima o spaventosa befana, adatta al 100% per Facebook e Whatsapp

http://www.picmonkey.com/blog/tutorial-be-a-witch/