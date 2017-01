Frasi, foto, Auguri Befana 2017 immagini, video per stupire da spedire amiche, zie, fidanzate,sorelle,mamma Whatsapp, sms,Facebook

L’epifania è un’ottima occasione per divertirsi con una amica inviandogli una filastrocca o un frasi di auguri per la Befana senza risultare offensivi, volgari o insensibili e spesso questo avviene proprio tra ragazze.

Quale miglior modo quindi di cercare una frase di auguri della befana originale, simpatica e divertente da inviare con il classico sms o ancora meglio via WhatsApp. Da evitare, al contrario, le bacheche Facebook che potrebbero lasciare libera interpretazione a chi curiosa nel profilo dell’amica oggetto della frase.

Auguri Immagini Befana

E perché non accompagnare la frase di auguri Befana con un’immagine o un video? Ecco una serie di immagini divertenti da inviare alla proprio amica o amiche per la Befana. Ce ne sono alcune per le ragazze e fidanzate, qualora siamo certi che non se la prendano!

Ecco per esempio un paio di immagini divertenti da inviare alle donne della nostra vita, è sufficiente, leggendo questo articolo dal proprio cellulare, tenere premuto sull’immagine e cliccare su “Salva immagine”, verrà quindi salvata nella propria galleria immagini. A questo punto aprite WhatsApp e inviatela alla mamma, zia, amica, nonna di turno!

Video Spiritosi auguri Befana

Volete fare degli auguri più speciali? Cosa c’è di meglio se non inviare dei video spiritosi e divertenti sulla befana alle proprie amiche? Il web è pieno di video e su youtube ne esistono di tutti i tipi dagli auguri della Befana per la moglie:

o per una amica che sta cercando lavoro:

Come salvarli sul proprio smartphone e inviarli su WhatsApp con Android la procedura è simile a quella delle immagini, mentre per iOS è necessario avvalersi di app specifiche chiamate video downloader facilmente reperibile gratuitamente nell’App Store dell’iPhone.

Frasi diverente auguri

Volete fare auguri della Befana semplici e divertenti? Ecco alcune: