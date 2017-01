Frasi, foto, video Auguri Befana 2017 dediche, sms, filastrocche Auguri Epifania 2017 simpatici,divertenti,religiosi,tradizionali

Auguri per Epifania e Auguri per la Befana sono le due tipologie di auguri con annesse differenti frasi, video, sms, mms, foto, immagini, disegni che tra due giorni verranno il 6 Gennaio 2017 , verranno tramite cellulare, online su Internet, su facebook, Whatsapp o in email.

AUGURI BEFANA

Gli Auguri per la Befana sono di solito i più "blasfemi" (in senso buono) ironici, divertenti, originali e sorprendenti, simpatici con frasi mai banali e foto, video anche sexy talvolta ma sempre scherzosi e ironici. Riguardano quella parte "pagana" dell'Epifania che è diventata man mano sempre più importante risalente addirittura al X secolo e ai Romani e poi in parte cristianizzata.

Per quanto riguarda dove trovare foto e immagini sia reali che con disegni, con anche cartoline animate possiamo indicare i seguenti siti web:

- https://www.lovethispic.com/tag/witch

- http://www.auguri.it/auguri-befana-divertenti.htm

- http://photobucket.com/images/funny%20witch

Per i video, invece, il posto giusto è soprattutto questo sia reali che in stile cartoon:

http://photobucket.com/videos/funny%20witch

Mentre per quanto riguarda le frasi per Auguri Befana possiamo indicare questa prima serie:

- Complimenti Lei è stata scelta tra migliaia di donne per il suo viso, per il suo aspetto e per il suo portamento.. Venga a ritirare il premio: una bellissima scopa.. Auguri Befana!

- Dai non preoccuparti per la maschera a te basta indossare il giusto vestito... per il resto sei credibile... Tanti auguri!

- Se la Befana vedendoti dovesse buttarsi ai tuoi piedi cominciando a piangere, devi capirla. Ha paura che le porti via il posto di lavoro.

AUGURI EPIFANIA:

Ben più formali e seri, o per meglio dire tradizionali e religiosi, sono gli auguri per l'Epifania che ricordiamo è il giorno in cui si ricordano i Tre Magi che seguendo la Stella Cometa vanno a trovare Gesù Bambino appena nato e gli portano i loro doni.

Per quanto riguarda le immagini, le foto, le cartoline animate e i video si possono trovare ai seguenti link:

- http://www.auguri.it/auguri-religiosi-per-epifania.htm

- http://www.shutterstock.com/s/epiphany/search.html

- http://www.123rf.com/stock-photo/epiphany.html

https://www.youtube.com/results?search_query=Happy+Epiphany+magi (video anche attuali)

Mentre per le frasi per Augurare Buona Epifania basate soprattutto sulla pace, l'amore, la fratellanza possimoa suggerire le seguenti:

- In una luminosa notte stellata i Re Magi celebrano lieti l'Epifania di Gesù bambino, che tu possa vivere questa giornata con la medesima gioia

- “Non ho come i Magiche sono ritratti nelle immagini dell’oro da donarti.”

“Dammi la tua povertà.” “Non ho nemmeno, Signore,la mirra dal buon profumo e neppure l’incenso in tuo onore.”

“Figlio mio. dammi il tuo cuore.”

- I Magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente, e incontrano il Signore. In questo percorso dei Magi d’Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza della verità e dell’amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, Luce del mondo. (Papa Francesco)