Feste Befana, eventi oggi 6 gennaio 2017 Epifania adulti e bambini Milano, Bologna, Roma, Napoli, Torino e musei aperti gratis

In giro per l'Italia sono previsti tanti eventi interessanti per l'Epifania. Iniziamo da Milano, dove ci sono diversi eventi dedicati a grandi e piccini. In particolare per i più piccoli è previsto il corteo dei re Magi, una manifestazione spettacolare, che ogni bambino sogna di assistere.

Befana a Milano

Un altro appuntamento, sempre a Milano, dedicato ai più piccoli, riguarda la venuta della befana, evento che si terrà a Corso Sempione: qui la befana consegnerà dei doni ai più piccoli. Si concluderanno anche i mercatini di natale quindi chi non li ha visitati ha l'occasione di vederli.

Epifania a Napoli

A Napoli sono previsti tanti appuntamenti per la Befana, in particolare si consiglia di vedere, a Città della scienza, una fantastica mostra sui segreti dell'ambiente marino, un appuntamento dedicato ai bambini ma che può interessare sicuramente anche i genitori. A Piazza Mercato invece verranno donati tanti dolcetti ai bambini e si festeggerà l'arrivo ella befana.

Befana Roma

A Roma invece tra i tanti eventi che ci sono si consigliano in particolare la bella festa della befana che si terrà a Fiumicino oppure diversi spettacoli teatrali che si terranno in città, tutti dedicatari all'Epifania. A Torino invece la festa della befana si terrà soprattutto a Piazza Castello, dove ci sarà lo splendido spettacolo di luci che illumineranno tutta la piazza.

Il 6 gennaio potrà essere l'occaisone anche per visitare i diversi musei cittadini. In particolare nella città di Bologna saranno aperti non solo tutti i musi civici, ma la quasi totalità prevede l'ingresso gratuito per tutti i visitatori, un gesto molto importante a parte dell'amminisatrzione comunale.

A Milano invece sarà possibile visitare il Museo della Scienza e il Castello Sforzesco, due centri importanti della cultura milanese e non solo. A Napoli si può sfruttare la Befana per visitare, gratuitamente, i bellissimi Campi Flegrei. Poi c'è Roma, che può contare su un patrimonio culturale unico, che tutti dovrebbero conoscere e tra i centri aperti di consiglia di fare un bel giro per il Colosseo. Infine a Torino sarà anche possibile salire sulla Mole Antonelliana e vedere la città dall'alto.