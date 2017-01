Frasi, messaggi Auguri Befana 2017 aforismi, sms e Auguri Epifania 2017. Dove trovare frasi simpatiche, religiose, tradizionali.

Dove trovare gli auguri per la Befana 2017e gli Auguri per l'Epifania più divertenti, non banali, originali, simpatici, ma anche religiosi, tradizionali, di pace e amore?

Vi sono davvero tanti siti dove si possono trovare le frasi per gli Auguri Befana più ironici e scherzosi e altrettanti per quelli più seri e formali anche religiosi che riprendono aforismi, citazioni e poesie molto spesso.

E tutti, a secondo delle esigenze, si possono mandare ad amici, amiche, zio, zia, mamma, papà, genitori, sorelle, figli, fifiglie, fratelli e colleghi di lavori

AUGURI BEFANA DIVERTENTI, SIMPATICI, ALLEGRI, ORIGINALI

Per quanto riguarda gli auguri per la Befana 2017 più simpatici ed originali c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si va dalla frasi divertenti, ironiche, sexy a quelle più d'ampre. Ecco alcuni esempi che si possono utilizzare:

Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte. Lasciati i doni sulla scia, sulle scope voliam via. Buona Befana colleghe!



La Befana quest'anno a causa di un improvviso malore non potrà lavorare... perchè non invii alla associazione delle befane il tuo curriculum... hai buone possibilità di essere assunta!



Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte! Dolci e doni ai più esigenti nelle calze autoreggent... mentre invece ai cattivoni solo sacchi di carboni! Lasciati i doni sulla scia... baci, auguri e voliam via!



la befana vien di notte con le tette basse e goffe , il vestito alla romana nn lo lava da una settimana , con il naso all'ingiu' ma dai : sei proprio tu ! AUGURI

AUGURI EPIFANIA TRADIZIONALI, ORIGINALI, FAMOSI

Per l'Epifania in maniera particolare quella che celebra i Tre Magi nella tradizione Cristiana e Cattolica vi sono tanti modi di augurare una Buona Epifania con frasi religiose e non sempre o quasi molto famose.

Eccovi altri suggerimenti in questo senso: