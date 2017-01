Auguri Befana 2017: frasi, messaggi, foto originali per stupire amici, amiche, colleghi, mogli, fidanzati

Domani è il grande giorno della Befana 2017 e o per chi preferisce dell'Epifania 2017 dove si scambiaranno migliaia di auguri che concludereanno le Buone Feste, dopo quelli di Capodanno 2017 e di Natale.

Come a Natale e soprattutto Capodanno, ma anche per l'Epifania si possono avere due tipologie di Auguri, da un parte religiosi, mentre dall'all'alta più originali, spiritosi, divertenti che ovviamente non escludono l'un l'altra

FRASI AUGURI BEFANA DA USARE COME MESSAGGI E SMS

- Se la Befana nella notte tra il 5 e il 6 dovesse incontrarti e iniziare a piangere non ti preoccupare.. finalmente ha trovato sua sorella! Tanti Auguri Befana 2017

- La figlia della Befana domanda alla mamma: "Perchè siamo così brutte?" "Consolati piccola, vedessi la tipa che sta leggendo il messaggio..."

- Stai attenta il giorno dell'Epifania: tutti i bambini che ti incontrano potrebbero aspettarsi da te la calza.

- Mi hanno chiesto con chi voglio trascorrere il giorno della Befana...ovviamente con te... ma non è che quel giorno sei troppo impegnata? Se vuoi possiamo rimandare.

- Visto che non ti ho fatto gli Auguri di Buon Anno 2017 e che un pò te la sei presa... rimedio subito facendoti gli Auguri per una dolce epifania che tutte le feste si porta via...

FRASI AUGURI RELIGIOSE:

- Speranza, gioia, serenità: sono i doni che i Re Magi portarono al Bambino e che oggi regalano a te

- I Re Magi offrirono al Bambino oro, incenso e mirra e la gloria del Signore scese su di noi.

- I Re Magi erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare.

(Papa Benedetto XVI)

FOTO AUGURI PER LA BEFANA DIVERTENTI, SIMAPTICHE, SEXY, ORIGINALI

COSA FARE , DOVE ANDARE ALLA BEFANA ED EPIFANIA 2016, MUSEI APERTE, FESTE E AVVENIMENTI MILANO, NAPOLI, ROMA, BOLOGNA, TORINO

In diverse città italiane sono previste tante manifestazioni interessanti che interessano soprattutto in bambini, visto che si va a festeggiare l'arrivo della Befana. in particolare in grandi città come Napoli, Roma e Milano, si festeggia in piazza l'arrivpo della befana, con una grande festa e con l'arrivo di tanti dolcetti e caramelle dedicate ai bambini che hanno fatto i bravi.

A Milano inoltre sarà anche l'ultimo giorno di apertura dei splendidi mercatini natalizi. A Venezia l'arrivo della befana viene esibito in modo spettacolare, visto che arriverà in regata, un modo davvero spettacolare per accoglierla. I bambini di Parma invece possono assistere ad un evento unico, visto che nel capoluogo emiliano ci sarà un vero e proprio raduno delle befane, con tante befane che arrivano da diverse città emiliane e si ritrovano tutti a Parma. A Bari invece la befana arriverà su una bellissima moto d'epoca, un modo tutto nuovo di vedere la befana, si preannuncia un evento davvero spettacolare.

Oltre alle feste per la Befana il 6 Gennaio è il giorno anche dei musei aperti, inoltre in diverse città l'apoertura è gratuita. In particolare a Milano sarà possibile visitare il bellissimo Castello Sforzesco, inoltre sarà possibile vedere anche tutti gli altri musei cittadini.

A Roma, oltre a poter visitare in modo gratuito il Colosseo, si possono visitare tantissimi altri centri culturali e le splendide ville pubbliche come Villa Borghese, inoltre è possibile assistere anche a tanti spettacoli teatrali che verranno messi in strada. Anche a Napoli oltre all'parrura di tutti i musei pubblici sarà possibile visitare anche strutture meravigliose come Castel dell'Ovo. Infine a Torino il modo bellissimo per vivere l'epifania potrebbe essere quello di visitare la Mole Antonelliana e vedere Torino in un modo tutto nuovo.