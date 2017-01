Video, foto, immagini, frasi Auguri Befana 2017 tra storia, feste, religione Epifania.

"Epifania, tutte le feste le porta via", recita un detto popolare italiano che vale ovviamente anche per gli Auguri della Befana 2017. Ecco dunque che tutti cercano di festeggiare l’ultimo giorno prima di rituffarsi nella normalità lavorativa o studentesca. L'arrivo della Befana, inoltre, è uno dei momenti che tutti i bambini italiani, senza distinzione tra Nord e Sud attendono con grande attenzione, dato che la simpatica vecchietta porta sempre a tutti doni e dolci, ed anche se qualche volta appare il carbone, è sicuramente quello "dolce", da mangiare.

Storia della Befana

La storia narra che l'Epifania era già festeggiata dal X secolo e anche dai Romani. Con l'avvento del cristianesimo si cercò di bloccarla come festa pagana soprattutto nel Medioevo, quando la befana assunse il volto e il ruolo della strega da bruciare al rogo. Poi, progressivamente, venne accettatà dal cattolicesimo come Festa della vecchina che aiutò i Re Magi a trovare la Capanna di Betlemme per portare i doni al Bambin Gesù.

Frasi Auguri Befana

Eccovi una serie di frasi allegre, divertenti, simpatiche per augurare ad amiche, zie, sorelle, mamma, fidanzata Auguri Befana!

- Le feste sono finite e la Befana arriva carica carica di... bacetti (per questa volta!!!)....

- Essendo la tua festa così come quella di tutte le donne, ti faccio i migliori e sinceri Auguri di Buona Epifania .... La mia befana preferita

- La Befana quest'anno a causa di un improvviso malore non potrà lavorare... perchè non invii alla associazione delle befane il tuo curriculum... hai buone possibilità di essere assunta!

- Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte. Lasciati i doni sulla scia, sulle scope voliam via. Buona Befana colleghe!

Auguri Befana in Rima

- “Colla riforma di quest'anno,

la Befana è in affanno:

dalla casa l’han sfrattata

perché è stata pignorata,

non è più motorizzata,

la benzina è rincarata,

ormai pure la pensione

è soltanto un’illusione!

Ma dei bimbi basta il sorriso

per sentirsi in Paradiso!

- “La Befana della notte è la sovrana,

sulla scopa va lontana,

ma se scopri la sua tana

ti trasforma in una rana.

Ti ho avvisato!”

Auguri Befana Religiosi

- “Non ho come i Magi

che sono ritratti nelle immagini

dell’oro da donarti”.

“Dammi la tua povertà.”

“Non ho nemmeno, Signore,

la mirra dal buon profumo

e neppure l’incenso in tuo onore.”

“Figlio mio. dammi il tuo cuore.”

- Persero un giorno la stella.

Com’è possibile perdere la stella?

Per averla fissata troppo a lungo…

I due re bianchi,

ch’erano due sapienti di Caldea,

col bastone tracciarono sul suolo grandi cerchi.

Si misero a far calcoli, si grattarono il mento…

Ma la stella era scomparsa

come scompare un’idea,

e quegli uomini, l’anima dei quali

aveva sete di essere guidata,

piansero drizzando le tende di cotone.

Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri,

disse a se stesso: “Pensiamo alla sete

che non è la nostra.

Occorre dar da bere, lo stesso, agli animali”.

E mentre reggeva il suo secchio,

nello spicchio di cielo

in cui si abbeveravano i cammelli

egli scorse la stella d’oro che danzava silente

MUSEI APERTI, FESTE, BANCHETTE, EVENTI, CELEBRAZIONI EPIFANIA 2016 E APPUNTAMENTI PER LA BEFANA 2016

Nella tradizione italiana l’Epifania è anche il giorno dell’arrivo dei re Magi, ed a questa tradizione sono dedicati vari eventi, che si svolgono ad esempio a Milano ed a Firenze.

A Roma il 6 gennaio si svolge un grande evento, proprio in Piazza San Pietro, con inizio alle 10.20 del mattino; i Re Magi, accompagnati da 1400 figuranti transiteranno per via della Conciliazione ed arriveranno nella piazza portandosi davanti alla finestra dalla quale si affaccia il Pontefice, per assistere all’Angelus di Papa Francesco. Sempre nella capitale, ma in Piazza Navova, si terrà un mercatino di beneficienza, che è stato organizzato da diverse associazioni Onlus come la Croce Rossa Italiana, Amnesty International e Greenpeace, il cui scopo è quello di raccogliere fondi da destinare ai piccoli in difficoltà.

La visita del re Magi a Gesù Bambino sarà ricordata anche a Milano con un corteo che prenderà il via da Piazza Duomo, nel quale i Re Magi saranno accompagnati dalle majorettes e dalla banda civica. Il corteo si dirigerà alla Basilica di Sant'Eustergio. Percorso diverso invece per la Befana, che arriverà su un battello, sbarcando ai Navigli, per consegnare regali e dolci di ogni tipo. L’arrivo della Befana sarà celebrato anche a Napoli, nella cornice di Castel Sant’Elmo, ed a Venezia, dove ci sarà una regata di gondole, con i gondolieri vestiti in parte da Babbo Natale ed in parte da Befana. Sempre in Veneto, in molte località della provincia di Venezia, si darà vita al ricordo di una antica tradizione popolare, facendo bruciare dei falò, per augurare prosperità per il nuovo anno.

Numerosi saranno anche i musei aperti nel giorno dell’Epifania, sia a Milano, che a Napoli, Firenze, e nella capitale. A Bologna, per iniziativa del comune, molti di questi saranno visitabili gratuitamente.