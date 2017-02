Bologna Milan streaming live gratis diretta

Entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di tre punti. I padroni di casa del Bologna per reagire alla pesante sconfitta contro il Napoli, i rossoneri per invertire il trend negativo di tre sconfitte consecutive in campionato e coltivare l'obiettivo di qualificarsi per la prossima edizione dell'Europa League. L'appuntamento è per mercoledì alle 20.45 allo stadio Dall'Ara nel recupero della 18esima giornata del campionato di Serie A. In ogni caso, sia da una parte e sia dall'altra occorre mettere in conto diversi cambi di formazione per via di squalifiche - Masina tra i rossoblu e Sosa per il Milan - infortuni e bisogno per qualche uomo di rifiatare.

Bologna Milan formazione e cosa cambia

Nonostante squalifiche e infortuni, Vincenzo Montella non cambia e insiste sul 4-3-3, così come Roberto Donadoni, ma con alcune varianti rispetto alla formazione che domenica pomeriggio è uscita sconfitta contro la Sampdoria. Ecco allora Abate e Calabria sulle fasce con Kucka restituito al suo ruolo naturale a centrocampo. Nel mezzo si piazzeranno Romagnoli e Paletta e di conseguenza si prospetta un turno di riposo per Zapata, disastroso domenica. Si va poi verso il ritorno di Locatelli e il ballottaggio tra Pasalic e Bertolacci. Davanti ci saranno Suso e Deulofeu a fianco di Bacca, per ora favorito su Lapadula.

Bologna Milan streaming: come e dove vedere

Bologna Milan viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam, collegandosi via browser all'apposita pagina web o scaricando l'app dedicata. Ma è disponibile anche Now TV che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Bologna Milan anche a chi non è abbonato. Tra l'altro, le gare possono essere viste anche attraverso il Now TV Box che si collega alla porta HDMI del televisore e consente l'accesso via Ethernet o Wi-Fi. In aggiunta, diverse emittenti straniere hanno acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato di calcio italiano e quindi trasmettono online lo streaming sui siti Internet.

Occorre far presente come alcune sentenze abbiano dichiarato l'illegittimità di questa procedura mentre altre sono state di parere opposto. In attesa di maggiore chiarezza, questi spazi web non sono comunque spesso facilmente raggiungibili per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei confini nazionali. Comunque è possibile fare un tentativo con Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Segnaliamo infine lo streaming con i siti dei bookmaker. Non è detto che siano visibili tutte le partite, compresa Bologna Milan, per via di blocchi geografici. E comunque esistono limiti, come quelli relativi alla registrazione, alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi.