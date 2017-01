Video, foto, Auguri Befana 2017 frasi, dediche, messaggi Epifania 2017 per meravigliare, divertire amiche, fidanzate, zie,colleghe

Augurare una buona Befana 2017 ai nostri cari può essere un momento per divertirsi insieme. Le frasi e i video dedicati a questa festività, infatti, si adattano bene a messaggi di auguri ironici e irriverenti, che giocano con lo spirito della festività e con la figura tradizionale della Befana. Perché, allora, non celebrare questa festività dalla storia antichissima rivolgendo un pensiero ai nostri amici e conoscenti, facendo sentire loro tutto il nostro affetto?

Gli auguri più graditi saranno sicuramente quelli in grado di regalare un momento di divertimento, anche quando la distanza ci tiene lontani dai nostri cari. Quale modo migliore, allora, di un sms o di una email per raggiungere anche gli amici più lontani? Potrai pensare a un augurio personale, adatto a chi riceve il messaggio, e arricchirlo con una delle tante immagini e cartoline originali e ironiche reperibili in rete. Se preferisci gli sms, invece, il web sarà una ricchissima fonte di idee per frasi divertenti e simpatiche che celebrano lo spirito di questa festività.

Frasi simpatiche e originali da inviare via sms

L'Epifania e la figura della Befana attingono a un insieme di credenze tradizionali molto antiche, legate alla stagione invernale e di buon auspicio per l'inizio del nuovo anno. Per questo, gli auguri di buona Befana 2017 saranno il modo perfetto per ringraziare i propri amici della loro presenza durante i dodici mesi appena trascorsi, esprimendo il desiderio di passare insieme molti momenti anche durante i successivi. Le frasi più adatte all'occasione saranno perfette da inviare via sms o via email, per raggiungere in tempo reale anche chi non potrà trascorrere il 6 Gennaio in nostra compagnia. Gli auguri più divertenti e originali, infatti, saranno un ottimo auspicio di allegria e divertimento per il prossimo anno.

Cartoline divertenti e originali

Il vantaggio di inviare una cartolina virtuale è quello di poter arricchire il nostro messaggio di auguri con immagini e piccole animazioni ironiche e simpatiche. Le cartoline, infatti, valorizzano ancora di più la magia di questa festività e sono perfette sia per gli adulti che per attrarre l'attenzione dei più piccoli. La cartolina potrà essere inviata via mail ma anche allegata a un messaggio whatsapp, per augurare una Buona Befana 2017 alle persone più speciali della nostra vita.