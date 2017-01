Frasi Auguri Epifania 2017 e foto, video, poesie in rima, filastrocche Auguri Befana 2017 per stupire tra storia e attualità

I Re Magi

I Re Magi partirono per un lungo viaggio per rendere visita al Cristo Salvatore che ra nato da pochi giorni, durante il loro viaggio si imbattono in diversi ostacoli, in particolare devono affrontare Re Erode che vuole usarli per arrivare a Gesù Bambino per poi ucciderlo. I Re Magi ripartono in viaggio quando a un certo punto vedono una stella bellissima, che li guida alla grotta. Qui donano a Gesù oro, incenso e mirra. L'incenso viene dato in segno del grande sacerdote che poi diventerà Gesù; la mirra invece è un erba amara, che rappresenta le amarezze e soprattutto il dolore che Gesù dovrà sopportare sulla croce; l'oro perché Gesù sarà il re del mondo, ma un Re di amore e di pace.

Una volta terminato il loro saluto a Gesù, prima di rimettersi in viaggio, un angelo va in sogno ai re Magi e li avverte delle vere intenzioni di Erode, così i re Magi tornano a casa facendo un'altra strada e hanno la loro vita salva.

La befana

La Befana invece arriva nella notte tra il 5 e 6 Gennaio per portare doni ai bambini, in particolare la befana va a premiare i bambini che hanno fatto i bravi, portandogli tante caramelle e dolciumi, mentre ai bambini che si sono comportati male porta carbone.

In diverse città d'Italia il giorno della Befana potrà essere anche l'occasisone per visitare i musei e per arricchire il proprio bagaglio culturale. In particolare nelle grandi città sono tanti i musei e altre strutture che saranno aperte, alcune di queste possono avere anche l'apertura gratuita. In particolare a Milano oltre ai tanti musei cittadini aperti è prevista anche l'apertura del Duomo, che sarà possibile visitare in tutta la sua interezza. Anche Roma e Napoli aprono le strutture più belle, in particolare nella Capitale si potrà visitare il Colosseo, mentre a Napoli vale la pena visitare non solo Castell'dell'Ovo, ma anche il museo marittimo di Città della Scienza, che offre tantissime attrazioni anche per i più piccoli.

Tanti sono i modi di fare anche gli auguri per l'Epifania religiosi e tradizionali, ma anche di dire Auguri Befana in modo simpatico, divertente, ironico con frasi, sms, messaggi, foto e video. Li abbiamo visti in questo articolo