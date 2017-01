Auguri Befana 2017: frasi, video, foto, immagini divertenti, simpatiche, mai banale. Dove trovare per fare Auguri 2017

Ultima delle festività invernali, l'Epifania è una ricorrenza particolarmente sentita dai bambini, che attendono con trepidazione l'arrivo della Befana e i suoi doni. Anche gli adulti, però, possono cogliere ancora una volta l'occasione per trascorrere insieme ai propri cari una piacevole giornata di relax, magari indugiando un'ultima volta prima della dieta nei piaceri della tavola delle feste.

Eppure, non sempre è possibile trascorrere questa festa con chi si ama. In questo caso quale miglior modo per far sentire la propria vicinanza, allora, che inviare frasi, sfondi o cartoline divertenti che celebrino lo spirito irriverente di questa festa?

Frasi originali Befana da inviare sms

Grazie alla tecnologia, oggi i più classici modi di inviare gli auguri lasciano il posto a mezzi più immediati e veloci, che hanno il vantaggio di raggiungere ovunque e in tempo zero i propri destinatari. Un sms, per esempio, è il modo perfetto per fare gli auguri di buona Befana 2017.

Le frasi più simpatiche sono sicuramente quelle che ironizzano nulla Befana, figura tipica di questa festività che rappresenta una benevola vecchina a cavallo di una scopa volante: basta una veloce ricerca sul web per avere moltissimi spunti simpatici e divertenti.

Foto Befana, sfondi e cartoline divertenti

Il telefonino e il computer hanno moltissime potenzialità in fatto di comunicazione. Quando una semplice frase non basta, infatti, il nostro messaggio di buon auspicio potrà essere reso più originale e simpatico da foto, sfondi a tema e cartoline virtuali interattive.

Tra raffigurazioni pittoresche della Befana e foto divertenti, infatti, il web regala proprio l'imbarazzo della scelta a chi voglia lasciare il proprio segno anche durante queste feste. Gli sfondi e le cartoline, in particolare, saranno un'idea particolarmente spiritosa che potrà - quando gradita - essere anche riutilizzata da chi la riceve. Ecco qualche sito che raccoglie sfondi, foto e cartoline dedicate all'Epifania:

- http://www.carloneworld.it/Speciale_Befana-Epifania_Cartoline.php

- http://www.cartoline.it/befana.htm

- http://www.cartoline.it/auguri-epifania.htm

Non ti rimane che dare uno sguardo alla vasta collezione a tema che troverai a tua disposizione, scegliendo quella più adatta ad augurare a tutti una buona Befana 2016.