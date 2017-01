Frasi Auguri Befana 2017 sms, video, foto per Facebook, sms, Whatsapp tra origine Epifania, storia Tre Magi e Befana

Il nome Befana deriva dal termine greco "Epifania" e significa letteralmente "apparizione". Secondo l'immaginario collettivo, la Befana è una vecchia signora, particolarmente brutta e con la gobba, dal naso curvo e ricoperta di fuliggine, che entra nelle case delle persone attraverso il camino nella notte tra il 5 e il 6 gennaio per lasciare dei doni ai bambini. Per quelli che si sono comportati bene lascia dei dolcetti, solitamente caramelle, e dei regalini; a quelli che si sono comportati male, invece, lascia piccoli pezzetti di carbone.

La storia della Befana

Secondo la mitologia, i doni portati dalla vecchia signora a cavallo della sua scopa sono in ricordo di quelli offerti al bambino Gesù dai Re Magi. La leggenda racconta che durante una serata particolarmente fredda, in casa della Befana bussarono tre uomini con degli abiti particolarmente eleganti: questi erano i Re Magi, i quali si erano incamminati, da molto lontano, per raggiungere il bambino Gesù e rendergli omaggio con dell'oro, dell'incenso e della mirra.

Non sapendo la strada esatta per raggiungere Betlemme, i Re Magi chiesero aiuto alla Befana affinché gli indicasse il percorso da seguire e li accompagnasse, ma la vecchia signora, dopo aver indicato loro la strada, si rifiutò di accompagnarli poiché aveva altre faccende da sbrigare. Dopo che i Re Magi se ne furono andati, la Befana si pentì per non averli seguiti e decise di raggiungerli. Purtroppo, però, non riuscì a trovarli. Così iniziò a bussare ad ogni porta e a lasciare ad ogni bambino un piccolo dono, sperando che uno di loro fosse il bambino Gesù.

Da allora, per diversi millenni, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la Befana vola a cavallo della sua scopa e gira il mondo donando dei regali ai bambini, nella speranza di farsi perdonare.

In molte regioni italiane, le tradizioni legate alla festa della Befana vengono tutt'oggi celebrate con importanti eventi, fiere e manifestazioni. Il 6 gennaio è anche l'ultimo giorno delle festività natalizie, in cui si spengono le luci dell'albero di natale.

