Auguri Befana 2017, Epifania e Buone Feste frasi, sms, cartoline, video, foto scherzose, originali da spedire Facebook, Whatsapps

La festività del 6 Gennaio, dedicata all'Epifania, rappresenta l'ultima delle feste invernali e un'ottima occasione per stare ancora una volta in buona compagnia. Non sempre, però, si ha la fortuna di avere parenti e amici vicini: in questo caso, inviare un augurio di buona Befana 2017 sarà un modo perfetto per dimostrare affetto e presenza, anche a distanza.

La tecnologia può essere d'aiuto in molti modi: internet e lo smartphone, per esempio, saranno i mezzi perfetti per far giungere il nostro pensiero in ogni parte del mondo. Una frase da inviare via sms, ma anche un video divertente da allegare a una mail, potranno regalare un momento di spensieratezza e risate a chi vuoi bene. A patto, naturalmente, di formulare i propri auguri in modo davvero sorprendente.

Video Befana da inviare via Whatsapp

Gli auguri più spiritosi da inviare in occasione dell'Epifania? Sono quelli multimediali, come i video divertenti e le gif animate. Sarà davvero semplice trovarne in rete, perché molti siti internet propongono ricche selezioni di video ironici dedicati proprio all'Epifania. I più belli e simpatici sono sicuramente quelli che vedono la Befana come protagonista, insieme alla sua fedele scopa di saggina o ancora occupata a riempire le calze di dolci o carbone.

Frasi da inviare via sms

Un sms o un biglietto, contenente una delle frasi più simpatiche e divertenti dedicate all'Epifania, può essere un modo ironico e immediato per far sorridere un amico. Ecco qualche spunto:

Se una vecchina sulla scopa dovesse abbracciarti per la strada, non ti spaventare: la Befana potrebbe averti scambiata per sua sorella! Tanti auguri di buona Epifania, Befanina.

Coda di rospo e un pizzico di polvere di stelle... niente. Ho tentato di trasformarti in principessa, ma sei rimasta Befana. Pazienza, ti voglio bene lo stesso! Buona Epifania.