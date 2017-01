Borse, Azioni 2017: previsioni titoli migliori. Cosa comprare, quali titoli. Consigli Analisti ed esperti

AGGIORNAMENTO: Come per il 2016, anche il 2017 non sarà un anno facile per le previsioni in Borsa a livello di azioni e titoli da tenere in considerazione e comprare. Sicuramente l'inizio di quest'anno è stato migliore di quella davvero pesante dell'anno scorso, ma sono numerose, comunque, le incertezze. Ne abbiamo parlato in questo articolo sulle prospettive dei vari mercati 2017, le azioni e titoli da considerare e consigli degli esperti aggiornati

Innanzitutto c'è da dire che il mercato è volubile, che l'andamento di una borsa può essere dettato da eventi che escono fuori dalle logiche finanziarie, come le tensioni crescenti in Medioriente o altre questioni urgenti che accadono in giro per il mondo. per quando riguarda le previsioni per la borsa italiana in questo 2016 alcuni analisti hanno individuato delle azioni che possono essere più affidabili rispetto ad altri. In particolare un primo titolo consigliato dagli analisti è quello di Amplifon. Questo perché il titolo ha un tasso di redditività davvero ampio, circa il 13%. Anche le azioni della Anima Holding garantiscono un'ottima redditività in base al capitale che si va ad investire, quindi si consiglia di investire anche in questa società. Se invece si vuole investire nella Cembre conviene farlo adesso, infatti sta raggiungendo il massimo del suo potenziale e dopo questo periodo potrebbe essere difficile che poi possa tornare a questi livelli, quindi bisogna fare molta attenzione alle strategie che si decidono di attuare su questo titolo.

Tra i bancari invece di sicuro il titolo migliore, non solo per redditività ma anche per indici di affidabilità, è Fineco, che negli ultimi mesi ha avuto una crescita esponenziale del suo valore e il fatto positivo per gli azionisti è che questo trend non sembra volersi fermare affatto. Sempre nei bancari invece conviene acquistare adesso titoli di Intesa san paolo, in questo momento acquistare azioni di questo gruppo bancario non costa tanto, ma il loro valore nelle prossime settimane è destinato a salire in modo esaltante e quindi si possono rivendere molte volte di più rispetto al prezzo in cui si andrebbero a comprare adesso, quindi il guadagno sarebbe assicurato. Da comprare infine ecco che si possono consigliare le azioni della Mondo Tv, che non presenta un tasso di redditività molto elevato ma allo steso tempo viene visto come uno dei titoli più affidabili presenti sul mercato, a volte meglio preferire l'affidabilità che il guadagno.