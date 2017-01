Android 7 e Android 7.1.1: uscita per Samsung Galaxy S7 in Italia. Conferme e smentite oggi venerdì 13 Gennaio

Prosegue anche in questo mese di gennaio 2017 il rollout di Android 7 Nougat e dell'update correttivo Android 7.1.1. Il software sta facendo la sua comparsa via OTA (Over-the-Air) che consente il download direttamente dal proprio dispositivo.

Ci sono, però, delle conferme e smentite per quanto riguarda Android 7 in Italia sul principale cellulare atteso almeno per i Samsung ovvero il Samsung Galaxy S7, modello di punta. Sembra che ieri e oggi 12-13 Gennaio 2017 diversi utenti abbiano iniziato a riceverlo e scaricarlo, mentre altri non ne hanno ancora visto l'ombra. E visto che c'è stato anche l'annuncio ufficiale della casa madre della disponibilità ci si chiede cosa stia succedendo. Secondo alcune fonti si parla di un ricezione da parte degli utenti solo che hanno partecipato alla beta, mentre altri dicono che l'aggiornamento sarà progressivo e il vero lancio sarà da lunedì 16 gennaio 2017. Ma c'è anche chi parla che verrà aggiornato direttamente ad Android 7.1.1 visto i problemi che sembra avere il Nexus 6 con il 7.1.1. Ovviamente quando avremo novità e ulteriori aggiornamenti ve lo faremo sapere.

Nel frattempo con l'inizio di Gennaio 2017, abbiamo riscritto la lista dei cellulari e smartphone compatibili con Android 7 e Android 7.1.1 e quando e come la possibilità uscita in Italia tra Gennaio 2017 e i prossimi mesi

Dalle parti di Samsung, la distribuzione coinvolgerà anche gli smartphone compatibili Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge+. Nei primi mesi del 2017 sarà poi la volta Samsung Galaxy Note 4 e Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy S5. Non vuole essere da meno Huawei, sempre più in rampa di lancio. LG sarà certamente della partita con LG G4 e LG G3.

Lunga la lista dei terminali HTC che potranno essere aggiornati. Sono inclusi anche HTC One M9 e HTC One M8 a stretto giro e a seguire HTC One M9+, HTC One E9+, HTC One E9, HTC One ME, HTC One E8, HTC One M8 EYE, HTC Butterfly 3, HTC Desire 826, HTC Desire 820 e HTC Desire 816. Naturalmente della partita fa parte anche l'Italia. Android 7 e Android 7.1.1 salirà a bordo di Huawei P8, Huawei Mate 7, Huawei Mate S, Huawei P8 Youth, Huawei P8 Max, Huawei G7 Plus, Honor 7, Honor 7i, Honor 6 Plus, Honor 6, Honor X2, Honor 4X, Honor Play 4C.

Come è accaduto con le precedenti versioni del software del robottino verde, Sony è in prima fila. Il nuovo Android 7 Nougat finirà su Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z3+, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z2, Sony Xperia M5, Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M4 Aqua, Sony Xperia C4. Ecco poi Asus con Asus PadFoneS, Asus ZenFone2, Asus ZenFone2 Deluxe, Asus ZenFone2 Special Edition, Asus ZenFone2 Laser e Asus ZenFone Selfie. Nell'elenco dei device che supportano il software rientrano anche Motorola Moto X Pure Edition di terza generazione, Motorola Moto X Style di terza generazione, Motorola Moto X Play Motorola Moto G di terza generazione, Motorola Moto X di seconda generazione, Motorola Moto G e Moto G LTE di seconda generazione.