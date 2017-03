Udinese Juventus streaming gratis live diretta per vedere su siti web, link (in aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Si gioca il ritorno di Udinese Juventus, non sarà una sfida semplice per i bianconeri, ma che entrareanno ancora più affamati per l'oppurtunità che gli si presenta. Ma non sarà una passeggiata come abbiamo detto. Lo streaming di Udinese Juventus si potrà vedere a questo LINK

AGGIORNAMENTO: Udinese Juventus, i calciatori delle due squadre sono tutti sul terreno di gioco per scaldare i muscoli in vista del fischio d'inizio. I padroni di casa faranno di tutto per regalare una soddisfazione ai tifosi, alla luce dei tanti passi falsi che stanno caratterizzando il cammino in questo campionato. Cori e coreografie.

AGGIORNAMENTO: Udinese Juventus, difesa tre per gli uomini di Massimiliano Allegri che cercheranno di ottenere altri tre preziosi punti per puntare alla vetta della classifica e completare la rimonta. A presidiare la porta di Buffon ci penseranno Rugani, che prende il posto dell'infortunato Barzagli, Bonucci e Chiellini. Lo streaming in diretta live, dove e come vedere, su quali siti web e link migliori anche gratis in italiano lo abbiamo visto nell'articolo.

Al termine del girone di andata Juventus ed Udinese si trovano rispettivamente al 2° ed all'11° posto della classifica. Nonostante una partenza poco brillante la squadra di Allegri è riuscita a raccogliere ben 39 punti nelle prime 19 partite di campionato grazie soprattutto alla serie (aperta) di 9 vittorie consecutive con cui ha chiuso il girone di andata. L'Udinese sta giocando un campionato piuttosto anonimo. Attualmente la squadra di Colantuono si trova a metà classifica con 24 punti al suo attivo, troppo lontana dalla ''zona Europa'' ma abbastanza tranquilla rispetto alla ''zona retrocessione''. Nell'ultima giornata entrambe le squadre erano impegnate in trasferta: la Juventus ha vinto a Genova contro la Sampdoria per 2-1 grazie ai gol segnati ad Pogba e Khedira, mentre l'Udinese è stata sconfitta a Modena dal Carpi sempre per 2-1.

Nell'Udinese sarà assente per infortunio Merkel, ma anche Pasquale e Domizzi non sono al meglio e potrebbero saltare la partita. Stefano Colantuono schiererà la sua squadra con il modulo 3-5-2 con Karnezis in porta ed una difesa a 3 formata da Piris, Danilo e Felipe. La regia della squadra sarà affidata a Lodi che a centrocampo sarà affiancato da Badu e Fernandes, mentre Widmer ed Adnan occuperanno le corsie esterne. In attacco Perica potrebbe essere preferito ad Antonio Di Natale per affiancare Thereau. La Juventus recupera quasi tutti gli infortunati ad eccezione di Pereyra e Barzagli, ma in casa bianconera tiene banco il caso Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è in rotta con Massimiliano Allegri e finirà di nuovo in panchina. L'allenatore livornese nel suo 3-5-2 schiererà capitan Buffon tra i pali, con Bonucci a dirigere la difesa con accanto Rugani e Chiellini. Gli interni di centrocampo saranno Khedira, Marchisio e Pogba, con Lichtsteiner sulla fascia destra ed Evra sulla fascia sinistra. In attacco ritorna Mandzukic dal primo minuto accanto all'insostituibile Dybala.

Nella partita di andata l'Udinese fece il colpo grosso andando a vincere allo Juventus Stadium per 1-0 grazie ad un bellissimo gol di testa segnato da Thereau al 33' del secondo tempo. Nelle 42 partite giocate ad Udine le statistiche sono comunque a favore della Juventus che ha vinto in Friuli per ben 24 volte contro le sole 5 vittorie dei padroni di casa. In 13 occasioni invece la partita è finita con un pareggio.

Il match Udinese-Juventus si potrà vedere in diretta gratis streaming live con il commento in italiano.

La partita tra Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su iPad, iPhone e tablet e cellulari Android.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che offre la possibilità di acquistare la singola partita Udinese-Juventus con la qualità di Sky anche ai non abbonati. Il costo di ciascun incontro, salvo promozioni, è di 9.90 Euro, anche se spesso è possibile usufruire di offerte promozionali interessanti.

Accanto a queste opzioni, si trovano su internet diverse tv straniere come RSI, Orf, La2 e RTL che avendo ottenuto i diritti tv per il Campionato di Calcio italiano permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.