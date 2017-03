Udinese Juventus come vedere in streaming

Si tratta di una gara che può incidere in modo importante sulla stagione bianconera. La Juventus arriva come un treno ad Udine, dopo aver vinto partite su partite e inoltre vive un momento di forma incredibile nei suoi uomini migliori. Infatti sia Higuain, che Khedira, che Dybala, stanno vivendo il loro migliori momento di forma stagionale e avere questi giocatori al massimo della forma è davvero tanta roba per qualsiasi squadra. I precedenti sono tutti a favore della squadra di Allegri: solo cinque le vittorie dei bianconeri friulani. Nello scorso campionato, goleada firmata Dybala, Khedira e Alex Sandro. Facile immaginare che anche questa volta ci sarà grande spettacolo in campo.

Udinese Juventus: formazioni e aggiornamenti

La Juventus, oltre alla conferma di questi giocatori, sta pensando di fare qualche cambio in difesa, dove non è da escludere la possibilità di vedere dal primo minuto Rugani, un giovane davvero molto interessante, ma che fino ad ora ha ricevuto da Allegri meno spazio di quello che forse si credeva ad inizio stagione. A centrocampo invece potrebbe esserci un turno di risposo per Cuadrado con Pjaca che quindi potrebbe essere schierato dall'inizio. In avanti dovrebbe essere confermata l'artiglieria pesante con Higuain, Dybala e Mandzukic. L'Udinese si prepara a questa sfida consapevole che la Juventus è la squadra più forte del campionato, ma allo stesso tempo ha la consapevolezza che la può battere e che comunque si scende in campo dallo 0-0. In avanti dovrebbe esserci il tridente formato da Thereau, Zapata e De Paul.

Udinese Juventus streaming: come vedere la partita

Anche Udinese Juventus si può vedere in live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un'altra possibilità per vedere Udinese Juventus in live stream su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Il costo di un incontro, escludendo le promozioni, è di 9,99 euro, ma è indispensabile aver già acquistato un pacchetto con il servizio.

Poi c'è la compagnia telefonica Tim a proporre la possibilità di vedere Udinese Juventus su tablet e cellulare. Il costo è di 1,99 euro, ma solo se si è clienti. Ecco poi i tanti canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Qualche esempio per Udinese Juventus? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. E il tutto senza dimenticare i portali dei bookmaker: nonostante condizioni e limiti, lo streaming è legale e gratuito.