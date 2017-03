Chievo Empoli streaming live gratis diretta su migliori siti web, link. Dove vedere (aggiornato)

AGGIORNAMENTO: Ennesima possibilità di raccogliere punti per la salvezza da parte dell'Empoli seppur oggettivamente difficile all'interno del fortino del campo del Chievo dove in pochi sono riusciti a prenderli. Lo streaming di Chievo Empoli con tutti i siti e link aggiornati nuovi si può trovare a QUESTO LINK



AGGIORNAMENTO: Chievo Empoli, quella di Giampaolo è la squadra rivelazione del girone d'andata. Fino a questo punto è stata in grado di centrare 17 punti fuori casa e 13 al Castellani che sono valsi il settimo posto in classifica a quota 30. L'intenzione è di proseguire su questa strada facendo leva sull'esperienza di Massimo Maccarone e Daniele Croce. Per vedere la partita in streaming live gratis in italiano e la diretta abbiamo indicato in questo articolo vari metodi tramite app, siti web e link, oltre che emittenti straniere che trasmettono in chiaro.

Scontro tra formazioni sorpresa a Verona, con l’arrivo dell’Empoli di Giampaolo a sfidare il Chievo di Maran. La formazione toscana vanta 30 punti in classifica, 4 più dei padroni di casa, ma è stata battuta dall’Inter nell’ultima gara del girone di andata, anche con tante recriminazioni per le decisioni arbitrali. Il Chievo da parte sua arriva a questo incontro dopo aver vinto nell’ultima di andata sul campo di una squadra in forma come il Bologna, e nell’ultima gara disputata al Bentegodi ha imposto il pari, 3 – 3 alla Roma. La gara di domenica alle 15.00 ha quindi grandi motivi di interesse per entrambe le formazioni.

In vista dello scontro con i toscani, Maran torna ad avere a disposizione Castro, assente per squalifica a Bologna, ma potrebbe dover fare a meno di Hetemaj, che al Dall'Ara, è uscito per infortunio. Le condizioni del giocatore saranno valutate sino alla vigilia, prima di prendere una decisione sul suo impiego. Sicuri assenti nella formazione gialloblu sono invece sia Meggiorini in attacco che Gamberini in difesa. La mancanza di Meggiorini spinge Maran verso lo schieramento della coppia formata da Inglese e da Paloschi, mentre in difesa ci sarà un altro ex viola, Dainelli, al posto di gamberini, a giocare al fianco di Cesar. Altri due ballottaggi saranno risolti dal tecnico del Chievo prima della partita, quello tra Gobbi ed il francese Frey per un posto sulla fascia sinistra della difesa e quello tra e Birsa ed il pimpante Pepe delle ultime prestazioni per la posizione dietro alle due punte.

Nell’Empoli non ci si è scoraggiati dopo la sconfitta casalinga che ha chiuso in girone d’andata, che viene considerata assolutamente immeritata nell’ambiente toscano, pronto a ripartire subito alla grande nel girone di ritorno. In casa Empoli si sono sentite anche voci di mercato, con l’assalto a Tonelli da parte della Roma, ma la risposta della società toscana è stata assolutamente negativa e Giampaolo riavrà a disposizione il suo difensore proprio in occasione di questa trasferta veronese. Al rientro di Tonelli fa da contraltare la mancanza di un altro componente della difesa, Costa, che ha problemi muscolari. Al suo posto giocherà quindi Barba. Per quanto riguarda il centrocampo scelta da parte di Giampaolo tra Croce e Buchel e tra Zambelli e Laurini. In attacco ci saranno Pucciarelli e Maccarone, con Saponara ad operare alle loro spalle.

La partita tra Chievo-Empoli si potrà vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Chievo-Empoli anche a chi non è abbonato alla tv di Murdoch. Il prezzo della singola partita è di 9.90 Euro, ma spesso ci sono interessanti promozioni che permettono di ridurre il costo.

In aggiunta alle possibilità sopra indicate, diversi canali stranieri quali RTL, ORF, RSI e La2 che avendo ottenuto i diritti tv per il Campionato di Calcio italiano permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.