Iscrizioni scuola 2017-2018: come fare domanda online su Internet, come funziona. Sito web ufficiale e segreterie istituto

Già attivo il servizio sul sito del Ministero dell'Istruzione per la registrazione preliminare per le iscrizioni online agli istituti scolastici per l'anno 2017-2018. La procedura vera e propria sarà possibile tra il 12 gennaio 2017 (ore 8) e il 6 febbraio 2017 (ore 22) ma già da ieri 9 gennaio ci si può registrare al Miur.

Il web rappresenta la porta di ingresso per le scuole primarie e le prime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell'infanzia; alle scuole della Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano; alle classi terze degli istituti tecnici e professionali; al percorso di specializzazione per Enotecnico degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia; ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena; agli alunni in fase di preadozione.

Per effettuare l'iscrizione online occorre individuare la scuola d'interesse, anche attraverso Scuola in Chiaro. A partire da quest'anno, i genitori hanno a disposizione il rapporto di autovalutazione che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni.

In seconda battuta occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. Quindi è necessario compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online. Infine si passa all'invio della domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema Iscrizioni on line, raggiungibile dal sito del Ministero dell'Istruzione o direttamente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Il sistema Iscrizioni online avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Se gli interessati chiedono, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.