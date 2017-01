Canone Rai 2017: chi paga, quali case, come non pagare, sconti e detrazioni. Domande e risposte più frequenti

Cosa cambia da quest'anno per il Canone Rai, chi deve pagare e multe previste per chi non paga? Di seguito cerchermo di chiarire tutte le nuove norme che interessano il pagamento del Canone Rai da questo nuovo anno.

Cosa cambia quest’anno 2017 per il Canone Rai?

Sono diverse le novità previste per quest’anno per il Canone Rai. Dal primo gennaio 1071, innanzitutto, il costo del Canone è sceso da 100 a 90 euro, e si pagherà non più con bollettino postale ma nella bolletta elettrica. L'importo sarà, infatti, diviso nelle varie bollette annuali in 10 rate e da questo 2017 si dovrà pagare a regime con le diverse bollette.

Su cosa è dovuto il Canone Rai 20171?

Il Canone Rai deve essere versato esclusivamente sul possesso tv, per cui non deve essere pagato, come si era inizialmente ipotizzato, per tablet, pc e smartphone

Chi paga il Canone Rai?

Pagano il canone Rai 2017 gli intestatari di un’utenza domestica e solo sulle prime case. Se la seconda casa è affittata, il canone deve essere pagato dall’inquilino, anche se il contratto di fornitura di energia elettrica è intestato al proprietario.

Chi non paga il Canone Rai?

Sono esonerati dal pagamento del Canone Rai gli over 75 che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, che hanno un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mesi, 6.713,98 euro annui. La domanda di esenzione deve essere presentata mediante il modulo di dichiarazione sostitutiva reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai. Non pagano il Canone Rai anche gli invalidi degenti in case di riposo. In tal caso, però, è necessario che il soggetto in questione sia degente presso una casa di riposo e non viva più nella sua abitazione. In tal modo, si può richiedere l’annullamento inviando una raccomandata all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino. Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (TO). Esonerati dal pagamento del Canone anche i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, agenti diplomatici e consolari; riparatori e rivenditori tv. Non devono pagare il canone Rai nemmeno i militari delle Forze Armate Italiane, ma in questo caso l’esenzione è prevista solo per ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate, mentre la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, richiede il pagamento del canone.

Cosa si fa per non pagare il Canone Rai?

Per non pagare il Canone Rai il singolo contribuente deve dimostrare all'Agenzia delle Entrate di non essere in possesso di alcun apparecchio per la ricezione delle immagini per non versare l'importo richiesto.

Quali sono le sanzioni per chi non paga il Canone Rai?

Per il mancato pagamento del Canone Rai 2017 sono previste sanzioni fino a 500 euro. Previsto anche il ravvedimento in caso di pagamenti in ritardo: se, infatti, si paga entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, è prevista l'applicazione una sanzione è pari a 4,47 euro, cioè di un dodicesimo dell'importo per ogni semestre. Trascorso il primo mese, la sanzione ulteriore arriva fino a 8,94 euro