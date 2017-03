Sassuolo Bologna streaming live gratis diretta. Dove vedere su link, siti web (aggiornato)

AGGIORNAMENTO: E si ritorna a giocare Sassuolo Bologna una sfida un pò differente dalle precedenti delr ecente passato in quanto sono teoricamente entrambe tranquille, ma il Bologna continua a perdere e mai dire mai che possa esseri risucchiato a combattare per la salvezza. Il Sassuolo è tranquillo, invece, ma rispetto agli altri anni ha avuto un torneo non all'altezza delle aspettative sulle quali ormai ci aveva abituato. Lo streaming di Sassuolo Bologna si può vedere con tutti i sistemi aggiornati a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Sassuolo Bologna, per gli uomini di Di Francesco è tempo di tornare con i piedi per terra e affrontare i rossoblu di Donadoni con la giusta umiltà. Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta nelle sfide contro le prime cinque della classifica: finora erano arrivate 3 vittorie contro Napoli, Juventus e Inter e 2 pareggi contro Roma e Fiorentina. Lo streaming in diretta live, dove e come vedere anche gratis in italiano lo abbiamo visto sotto.

Una vittoria, una sconfitta e tre pareggi. Un buon ritmo per una squadra, il Sassuolo, che da sempre cerca di tenere i piedi per terra parlando apertamente di salvezza o, al massimo, di posizioni medio-basse. Con il ritmo mantenuto in questa prima metà di campionato e una classifica non troppo ampia, in casa neroverde si è autorizzati a sperare magari anche in una clamorosa qualificazione alla zona Europa League. Per questo sarà fondamentale per la squadra di Di Francesco fare punti contro un Bologna comunque già da tempo in ripresa dopo un pessimo inizio di campionato. L'allenatore neroverde dovrà sopperire alla mancanza, per squalifica, di due pedine importanti come Vrsaljko e capitan Magnanelli, mentre in compenso recupererà altri due uomini chiave come Paolo Cannavaro e Berardi, pronti a riprendere il loro posto al centro della difesa e di esterno d'attacco. A centrocampo chance per Pellegrini e Biondini, mentre sulla fascia destra di difesa è in rampa di lancio Gazzola.

Con due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, il Bologna conferma di aver impresso un buon ritmo al proprio campionato, mettendo fra sè e la zona retrocessione una zona cuscinetto di 6 punti, che consente alla squadra rossoblu un minimo di respiro. Grazie anche a risultati di prestigio contro Napoli, Milan (vittoria) e Lazio (pareggio) la squadra di Donadoni si presenta a questo derby emiliano con il morale piuttosto alto. L'allenatore rossoblu dovrà però fare a meno per squalifica del gioiellino Adam Masina, al posto del quale è in pre-allarme il neo-acquisto Zuniga, ex Napoli. Al centro della difesa c'è fiducia per il probabile ritorno di Gastaldello dopo l'attacco influenzale, mentre per il centrocampo la squadra dovrà fare ancora a meno del veterano Franco Brienza, oltre che del più giovane Luca Rizzo. In mediana si prepara dunque il trio tutto polmoni Taider-Brighi-Diawara, che dovrà lavorare molto per collegare la difesa al trio d'attacco ormai consolidato, composto da Mounier e Giaccherini sugli esterni con Mattia Destro favorito su Floccari per la posizione di centravanti. Neroverdi favoriti, ma questo Bologna ritrovato non sarà da sottovalutare.

L'incontro Sassuolo-Bologna sarà trasmesso in diretta sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di visionare le partite in diretta live su tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone.

Anche la compagnia telefoniche Tim offrono la possibilità di vedere le partite in diretta della propria squadra su tablet e cellulare.

C'è anche SkyGo Online che offre la possibilità di acquistare la singola partita Sassuolo-Bologna con la qualità di Sky anche ai non abbonati. Il tutto al prezzo, per partita, di 9.90 Euro, escluse le promozioni che vengono rinnovate continuamente.

Accanto a queste opzioni, alcune tv straniere hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi mandano live lo streaming sui propri siti web.