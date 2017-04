Inter Milan streaming live gratis. Vedere su link, migliori siti web (aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Ed eccoci qui di nuovo per una sfida molto interesante e nello stesso che conta, forse, meglio per l'Europa massima, ma non si ancora mai...la speranza è l'ultima a morire. Certo, chi vince avrà una bella iniezione di fiducia. Lo streaming di Inter Milan si potrà vedere con tutti i metodi e sistemi nuovi a questo LINK

AGGIORNAMENTO: E' iniziata, c'è Jovetic con Eder mentre Icardi è fuori per scelta tecnica a quanto si sa. Ottimo ritmo, le squadre appaiono affrontarsi a viso aperto in questi primi minuti

AGGIORNAMENTO: Milan Inter, non c'è dubbio che la squadra di Mancini sia ampiamente migliorabile, soprattutto nella fase del movimento senza palla. Il match di mercoledì in Coppa Italia è stato emblematico: tutti fermi. Il possesso c'è, le occasioni da gol proprio no. Ecco allora che questo derby è già un crocevia per i nerazzurri.

AGGIORNAMENTO: Milan Inter, solo nella ripresa è pronto a entrare Mario Balotelli. In questa stagione ha realizzato un gol, sul campo dell'Udinese, in sei partite di campionato. Ha disputato e deciso anche la gara di Coppa Italia contro l'Alessandria, ma la sua prestazione complessiva, anche dal punto di vista fisica, è apparsa non all'altezza. La partita è visibile in streaming gratis in diretta live grazie a vari metodi, siti web, link ed emittenti straniere che garantiscono la visione per chi è fuori casa o non ha un abbonamento alla paytv, è tutto indicato più avanti.

Milan - Inter, derby in programma domenica sera al Meazza, è anche la sfida tra Mihajlovic e Mancini, due rivali che sono anche amici, ma in queste occasioni vogliono senza dubbio superarsi reciprocamente. Per il tecnico del Milan, che nell’andata fu battuto per 1 – 0 c’è anche la voglia di rivincita per quella partita dove non tutto filò liscio. La stagione del Milan sta andando avanti tra alti e bassi, con i secondi che finora hanno inciso più dei primi, ed anche il ridimensionamento degli obiettivi, annunciato da Barbara Berlusconi negli scorsi giorni lo sta a dimostrare. Il Milan punta quindi ad un posto in Europa League, che gli potrebbe anche arrivare come finalista di Coppa Italia contro la Juventus. In settimana ha regolato per 1 – 0 in trasferta l’Alessandria nell’andata di semifinale, e solo un "terremoto", potrebbe impedire al Milan di approdare in finale. Coppa Italia che invece è stata amara per l’Inter con Mancini che si è visto rifilare tre reti dalla Juventus, perdendo quindi quasi tutte le possibilità di qualificazione alla finale. In campionato le due formazioni milanesi sono invece reduci entrambe da un pareggio, esterno quello del Milan, 2 – 2 ad Empoli, ed interno quello dell’Inter, raggiunta sull’ 1 – 1 dal Carpi nei minuti di recupero.

In questi giorni ci sono stati anche dei cambiamenti nelle due rose, con una maggioranza di cessioni rispetto agli arrivi. Il Milan, cercando di costruire un tesoretto per eventuali arrivi, ha mandato a Genova Cerci, dopo Suso, ed a Roma El Shaarawy. L’Inter dal canto suo ha ceduto in Cina Guarin, ed in prestito Ranocchia alla Sampdoria, dalla quale ha però prelevato l’attaccante azzurro Eder, che venerdì pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento da interista ad Appiano Gentile.

Per quanto riguarda i moduli che schiereranno i due allenatori, Milan con il 4-4-2, marchio di fabbrica delle squadre di Mihajlovic, ed Inter con il 4-2-4. Per quanto riguarda i protagonisti che si potranno vedere in campo nel derby, sicuri Bacca e Niang in attacco per i colori rossoneri, ed Icardi per i nerazzurri. Duello a centrocampo tra Montolivo, Kucka e Bonaventura sulla sponda Milan, con Medel, Kondogbia e Brozovic sulla sponda Inter. In porta da una parte un veterano, Handanovic, per Mancini, e dall’altra un giovanissimo, Donnarumma, per Mihajlovic, entrambi comunque molto importanti per i propri tecnici. Un derby che dovrebbe promettere una bella dose di agonismo, anche perché la divisione della posta con soddisferebbe nessuno dei due club.

La partita Milan-Inter verrà trasmessa in diretta streaming gratis, in italiano e live.

La partita Milan-Inter sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad.

Anche Tim fà vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro a stagione per i clienti.

Degno di nota anche SkyGoOnline che permette di acquistare la partita Milan-Inter per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare.

In aggiunta alle possibilità sopra indicate, diverse emittenti straniere quali ORF, La2, RTL e RSI hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.