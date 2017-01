Fiorentina Genoa streaming live gratis diretta. Vedere

Fiorentina e Genoa si affrontano domenica al Franchi con l'obiettivo comune della vittoria, che per la formazione rossoblù significherebbe uscire definitivamente dalla zona pericolosa, mentre per i viola la conferma tra le formazioni che inseguono un posto in Europa. Il Genoa è molto attivo anche sul fronte del calciomercato e proprio in questa sessione è stata protagonista di molti colpi sia in entrata e sia in uscita. E qualcosa potrebbe ancora cambiare negli ultimissimi giorni. Più bloccato il mercato dei viola.

Fiorentina Genoa: formazioni probabili e ultime notizie

La Fiorentina di Paulo Sousa va alla ricerca dei tre punti affidandosi al modulo 3-4-2-1. Ma dovrà fare a meno dello squalificato Gonzalo Rodriguez. E così la difesa a tre per fronteggiare il tridente rossoblù sarà composto da Salcedo, Sanchez e Astori. La cintura di centrocampo passerà da Vecino e Badelj con Chiesa e Maxi Olivera chiamati agli straordinari sulle corsie laterali. Alle spalle del terminale offensivo Kalinic giostreranno Bernardeschi e Borja Valero.

Al di là di Perin, infortunato. Juric non può avere con sé Cataldi, squalificato, ma non rinuncia al 3-4-3 di gasperiniana memoria. Davanti all'estremo difensore Lamanna ci saranno così Izzo, Burdisso e Munoz. La linea di centrocampo passa da destra a sinistra da Lazovic, Cofie, il nuovo acquisto Hiljeamrk e Laxalt. Davanti, accanto a Simeone si muoveranno Pandev e Morosini.

Fiorentina Genoa streaming: come vedere la partita

Non è affatto difficile vedere in streaming Fiorentina Genoa. Non ci sono problemi per chi decide di optare per Premium Play, il servizio per il live streaming messo a punto da Mediaset Premium, anche se solo per abbonati. Sky mostra più varietà: c'è Sky Go, solo per abbonati, con cui vedere in diretta live i match della Serie A, tra cui Fiorentina Genoa. Ma c'è anche Now TV, la piattaforma web accessibile da tutti senza obbligo di contratto. L'impegno di spesa richiesto per un solo match è di 9,99 euro, ma allo stesso prezzo sono disponibili anche ticket e pass mensili o settimanali con cui ampliare le occasioni di live streaming. Tra l'altro per 14 giorni è possibile provare gratuitamente il servizio, passaggio importante anche per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ma poi ci sono anche i siti dei canali satellitari che hanno acquistato i diritti televisivi delle gare della Serie A. Non è così scontata la ricezione anche perché non tutti sono equipaggiati con la tecnologia per la diretta live sui rispetti portali. In ogni caso è possibile fare un tentativo in Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Germania con ZDF, Francia con D8, Grecia con ERT, Estonia con TV6, Ungheria con Magyar Televízió, Georgia con GPB. Da segnalare anche l'occasione delle partite in streaming con i portali dei bookmaker, ma con alcuni limiti. Come quelli relativi alla non proposizione di tutte le gare, occorre mettere in conto che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è soprattutto attivo nelle puntate online.